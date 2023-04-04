На челябинский метротрамвай нужен специалист на зарплату в 120 тысяч

Главному инженеру метротрамвая заплатят 120 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На метротрамвай Челябинска примут на работу главного инженера на зарплату в 120 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», другому наиболее оплачиваемому специалисту в регионе готовы заплатить до 400 тысяч рублей.

«Челябинский метротрамвай обещает от 120 тысяч рублей главному инженеру с десятилетним опытом в строительстве. Работать предстоит по ненормированному рабочему дню», — отметили URA.RU в сервисе поиска работы.

В диапазоне 150—400 тысяч менеджеру готов выплачивать мясоперерабатывающий комбинат. Заниматься предстоит продажами замороженных полуфабрикатов: котлет, сосисок, голубцов, наггетсов. Также сотруднику придется внедрять ассортимент на полки магазинов.

Среди вакансий с высокими зарплатами также позиция директора транспортной логистики. За доход в 150—250 тысяч рублей сотрудника загрузят организацией процессов, обучением персонала и управлением графиком поставок. При этом окладная часть составит 100—150 тысяч рублей, остальное — проценты от объема продаж филиала.

Аналитики «Зарплаты.ру» отметили, что в Челябинске появляется все больше вакансий, связанных с выкупом и продажами подержанных автомобилей. Большинство таких позиций высокооплачиваемы. Известный автодилер примет на работу менеджера по продажам авто по принципу trade in. Платить обещают 80—120 тысяч рублей. Специалисту понадобится консультировать клиентов, организовывать тест-драйвы и оформлять документы на машины.