Судебные приставы переложили работу по сносу незаконных объектов на мэрию Сургута

На снос объектов потребуются десятки миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте судебные приставы не смогли обязать собственников снести шесть незаконно построенных объектов и предложили мэрии сделать это самостоятельно за бюджетные деньги. Об этом главе Сургута Андрею Филатову сообщил руководитель контрольного управления города Алексей Ильиных на оперативном штабе по строительству, передает журналист URA.RU.

«Шесть объектов, по которым есть решение суда, вступившее в законную силу. Судебные приставы отработали по своей компетенции и не смогли обязать собственников снести их и направили нам предложение, чтобы мы самостоятельно это сделали», — сообщил Ильиных.

На снос объектов потребуется потратить десятки миллионов рублей. При этом в контрольном управлении отметили, что взыскать эти деньги с собственников вряд ли получится. Глава города предложил спикеру думы города Максиму Слепову обсудить этот вопрос с депутатами и все-таки решить вопрос со сносом незаконных строений. «Есть ряд объектов, которые собственники отказываются сносить, есть решение суда, они не исполняются по разным причинам. Город будет приводить все это в порядок. Максим Николаевич, к вам обращаюсь как к председателю думы и коллегам депутатам. Это придется делать за муниципальный бюджет, и мы будем выставлять требования на возврат денег. Но риски невозврата колоссальные. Мы будем с вами коллективно принимать эти ответственные решения. Но не замечать этого больше я считаю неправильным», — сообщил Филатов.

Спикер думы согласился с главой города и отметил, что данные объекты мешают развитию территорий и должны быть убраны. Всего же в контрольном управлении в разработке 37 незаконно построенных объектов, по 14 из них есть решения суда о сносе.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Сургута пожаловались мэру на переработки из-за Росреестра. Из-за медленной работы ведомства они вынуждены задерживаться после работы, чтобы зарегистрировать квартиры переселенцев из аварийного жилья.