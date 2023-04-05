05 апреля 2023

Житель Добрянки угрожал поджечь общественное здание из-за обиды на коллегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Добрянец разместил сообщение о предполагаемом поджоге в интернете Фото:

В городе Добрянка Пермского края полиция нашла молодого человека, угрожавшего поджечь муниципальное учреждение. 23-летнему горожанин подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Угрожающее сообщение пермяк разместил в интернете. На допросе он пояснил, что поступил таким образом из-за личной неприязни к коллеге, сказано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

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«В начале февраля текущего года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился директор муниципального бюджетного учреждения. Он сообщил, что в одной из групп популярной социальной сети увидел сообщение, в котором молодой человек угрожал поджечь здание организации. Полиции задержанный пояснил, что разместил данное сообщение в связи с личными неприязненными отношениями с одним из сотрудников учреждения», — говорится на сайте силового ведомства.

Сейчас в отношении жителя Добрянки проводится проверка. Молодого человека подозревают в заведомо ложном сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

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В городе Добрянка Пермского края полиция нашла молодого человека, угрожавшего поджечь муниципальное учреждение. 23-летнему горожанин подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Угрожающее сообщение пермяк разместил в интернете. На допросе он пояснил, что поступил таким образом из-за личной неприязни к коллеге, сказано на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «В начале февраля текущего года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился директор муниципального бюджетного учреждения. Он сообщил, что в одной из групп популярной социальной сети увидел сообщение, в котором молодой человек угрожал поджечь здание организации. Полиции задержанный пояснил, что разместил данное сообщение в связи с личными неприязненными отношениями с одним из сотрудников учреждения», — говорится на сайте силового ведомства. Сейчас в отношении жителя Добрянки проводится проверка. Молодого человека подозревают в заведомо ложном сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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