05 апреля 2023

В Перми будут готовить тысячи специалистов для авиастроения

«Ростех» откроет в Перми учебный центр, где будут ежегодно готовить две тысячи кадров для авиастроения
© Служба новостей «URA.RU»
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, двигатель самолета, наука, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, станция испытания авиадвигателей, двигатель д-36, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз
Количество пермских рабочих в авиастроении увеличат в 1,5 раза Фото:

В Перми планируется открыть учебный центр, где ежегодно будут готовить около двух тысяч специалистов для авиастроительной отрасли. Созданием займется госкорпорация «Ростех», сообщает сайт краевого правительства.

«„Ростех“ планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить две тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно», — передает сайт кабмина. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в кадровой сфере подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Сейчас в регионе располагаются девять предприятий госкорпорации, на которых трудятся 30 тысяч рабочих. В планах у руководства увеличить это число в 1,5 раза. Среди самых востребованных профессий на заводах «Ростеха» — наладчики станков ЧПУ, фрезеровщики, токари и слесари. По словам руководства корпорации, около 70% времени всего обучения студенты будут проходить практику на заводе.

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В Перми планируется открыть учебный центр, где ежегодно будут готовить около двух тысяч специалистов для авиастроительной отрасли. Созданием займется госкорпорация «Ростех», сообщает сайт краевого правительства. «„Ростех“ планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить две тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно», — передает сайт кабмина. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в кадровой сфере подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Сейчас в регионе располагаются девять предприятий госкорпорации, на которых трудятся 30 тысяч рабочих. В планах у руководства увеличить это число в 1,5 раза. Среди самых востребованных профессий на заводах «Ростеха» — наладчики станков ЧПУ, фрезеровщики, токари и слесари. По словам руководства корпорации, около 70% времени всего обучения студенты будут проходить практику на заводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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