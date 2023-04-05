В Перми будут готовить тысячи специалистов для авиастроения

«Ростех» откроет в Перми учебный центр, где будут ежегодно готовить две тысячи кадров для авиастроения

06 апреля 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Количество пермских рабочих в авиастроении увеличат в 1,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми планируется открыть учебный центр, где ежегодно будут готовить около двух тысяч специалистов для авиастроительной отрасли. Созданием займется госкорпорация «Ростех», сообщает сайт краевого правительства. «„Ростех“ планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить две тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно», — передает сайт кабмина. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в кадровой сфере подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Сейчас в регионе располагаются девять предприятий госкорпорации, на которых трудятся 30 тысяч рабочих. В планах у руководства увеличить это число в 1,5 раза. Среди самых востребованных профессий на заводах «Ростеха» — наладчики станков ЧПУ, фрезеровщики, токари и слесари. По словам руководства корпорации, около 70% времени всего обучения студенты будут проходить практику на заводе.

В Перми планируется открыть учебный центр, где ежегодно будут готовить около двух тысяч специалистов для авиастроительной отрасли. Созданием займется госкорпорация «Ростех», сообщает сайт краевого правительства. «„Ростех“ планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить две тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно», — передает сайт кабмина. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в кадровой сфере подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Сейчас в регионе располагаются девять предприятий госкорпорации, на которых трудятся 30 тысяч рабочих. В планах у руководства увеличить это число в 1,5 раза. Среди самых востребованных профессий на заводах «Ростеха» — наладчики станков ЧПУ, фрезеровщики, токари и слесари. По словам руководства корпорации, около 70% времени всего обучения студенты будут проходить практику на заводе.