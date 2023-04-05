Челябинцы при заказе доставки еды предпочитают гамбургеры с пиццей

Гамбургеры и пицца стали лидерами онлайн-заказа еды в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Челябинска при заказе доставки еды чаще выбирают пиццу и гамбургеры, чем роллы и суши. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», в первом квартале 2023 года спрос на онлайн-заказы увеличился.

«Фиксируем рост интереса к онлайн-заказам еды у жителей Челябинской области в этом году. Пользователи стали на 10% чаще обращаться к тематическим сайтам, чем годом ранее. Особенно рост спроса виден весной: в марте интернет-трафик увеличился сразу на 20% к январю этого года», — рассказали URA.RU в «МегаФоне».

Аналитики компании проанализировали обезличенный трафик на 20 сайтов с доставкой готовых блюд. Выяснилось, что в 2023 году наибольшей популярностью стали пользоваться федеральные сети «Вкусно и точка» (темпы прироста 40%) и «Бургер Кинг» (больше на 25%). Заказов пиццы стало больше на 5%, если сравнивать с началом года. Одновременно снизился интерес к японской кухне: падение трафика составило 20—30%.

Выходные обеспечивают пик заказов доставки еды. Посещаемость профильных сайтов возрастает в субботу, а максимальный трафик с начала года пришелся на 8 марта. В женский день заказов было больше на 22%, чем 23 февраля, и в 1,5 раза больше 31 декабря 2022 года. В праздник 1 января желающих заказывать еду совсем мало: от уровней 8 марта снижение достигает почти трехкратного размера.