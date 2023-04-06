Смерть Сергея Лукашина настигла по дороге на семинар Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске скончался известный музыкант и преподаватель вуза Сергей Лукашин. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Челябинском государственном институте культуры.

«С прискорбием извещаем о смерти преподавателя Сергея Лукашина. Он много лет отдал работе со студентами», — отметили URA.RU в вузе.

По данным со страницы Лукашина в соцсети «ВКонтакте», музыкант, поэт и режиссер умер по дороге в Самару на семинар. Лукашин ставил театрализованные представления и праздничные программы в городах УрФО и Сибири. Является автором песен и лауреатом многих фестивалей. Преподавал на культурологическом факультете института культуры.