06 апреля 2023

В Челябинске скончался известный музыкант. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерть Сергея Лукашина настигла по дороге на семинар Фото:

В Челябинске скончался известный музыкант и преподаватель вуза Сергей Лукашин. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Челябинском государственном институте культуры.

«С прискорбием извещаем о смерти преподавателя Сергея Лукашина. Он много лет отдал работе со студентами», — отметили URA.RU в вузе.

По данным со страницы Лукашина в соцсети «ВКонтакте», музыкант, поэт и режиссер умер по дороге в Самару на семинар. Лукашин ставил театрализованные представления и праздничные программы в городах УрФО и Сибири. Является автором песен и лауреатом многих фестивалей. Преподавал на культурологическом факультете института культуры.

Сергей Лукашин ставил театрализованные представления, сочинял песни, выступал сам и преподавал
Сергей Лукашин ставил театрализованные представления, сочинял песни, выступал сам и преподавал
Фото:

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В Челябинске скончался известный музыкант и преподаватель вуза Сергей Лукашин. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Челябинском государственном институте культуры. «С прискорбием извещаем о смерти преподавателя Сергея Лукашина. Он много лет отдал работе со студентами», — отметили URA.RU в вузе. По данным со страницы Лукашина в соцсети «ВКонтакте», музыкант, поэт и режиссер умер по дороге в Самару на семинар. Лукашин ставил театрализованные представления и праздничные программы в городах УрФО и Сибири. Является автором песен и лауреатом многих фестивалей. Преподавал на культурологическом факультете института культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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