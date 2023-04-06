06 апреля 2023

Челябинский губернатор предложил выпускать в регионе китайские холодильники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер провел в Китае ряд деловых переговоров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Китай предложил компании Aucma Co локализовать в регионе производство холодильников. Как сообщила пресс-служба Текслера, рыночная ниша освободилась после ухода из РФ поставщиков из недружественных стран.

«Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать организация поставок холодильного оборудования. Возможна и локализация производства в нашем регионе, — заявил Текслер на встрече с гендиректором компании Ван Инфэнь.

Компания при изготовлении хладоборудования использует экологически безопасный фреон. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям международного и российского стандартов качества. В Юго-Восточной Азии Aucma является лидером по качеству и объему выпуска холодильной техники.

В ходе визита Текслер представил возможности области в Китае, в частности, в провинции Шаньдун. Глава региона пригласил руководство и бизнес провинции приехать в Челябинск с ответным визитом.

Алексей Текслер предложил производителю холодильников наладить их выпуск в Челябинской области
Алексей Текслер предложил производителю холодильников наладить их выпуск в Челябинской области
Фото:
Китайская техника сможет занять нишу, образовавшуюся после ухода с рынка России брендов недружественных стран
Китайская техника сможет занять нишу, образовавшуюся после ухода с рынка России брендов недружественных стран
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Китай предложил компании Aucma Co локализовать в регионе производство холодильников. Как сообщила пресс-служба Текслера, рыночная ниша освободилась после ухода из РФ поставщиков из недружественных стран. «Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать организация поставок холодильного оборудования. Возможна и локализация производства в нашем регионе, — заявил Текслер на встрече с гендиректором компании Ван Инфэнь. Компания при изготовлении хладоборудования использует экологически безопасный фреон. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям международного и российского стандартов качества. В Юго-Восточной Азии Aucma является лидером по качеству и объему выпуска холодильной техники. В ходе визита Текслер представил возможности области в Китае, в частности, в провинции Шаньдун. Глава региона пригласил руководство и бизнес провинции приехать в Челябинск с ответным визитом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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