Алексей Текслер провел в Китае ряд деловых переговоров Фото: Фото: официальный сайт губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Китай предложил компании Aucma Co локализовать в регионе производство холодильников. Как сообщила пресс-служба Текслера, рыночная ниша освободилась после ухода из РФ поставщиков из недружественных стран.

«Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать организация поставок холодильного оборудования. Возможна и локализация производства в нашем регионе, — заявил Текслер на встрече с гендиректором компании Ван Инфэнь.

Компания при изготовлении хладоборудования использует экологически безопасный фреон. Продукция сертифицирована и соответствует требованиям международного и российского стандартов качества. В Юго-Восточной Азии Aucma является лидером по качеству и объему выпуска холодильной техники.

В ходе визита Текслер представил возможности области в Китае, в частности, в провинции Шаньдун. Глава региона пригласил руководство и бизнес провинции приехать в Челябинск с ответным визитом.

Алексей Текслер предложил производителю холодильников наладить их выпуск в Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области