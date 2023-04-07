Топовый свердловский завод массово набирает сотрудников

Ревдинский завод по обработке цветных металлов ищет сотрудников

На завод в Ревде требуются сотрудники по разным позициям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» (Свердловская область), который выпускает трубы, литейную заготовку из металлов, массово набирает сотрудников. Предприятию требуются как руководители, так и электрогазосварщики.

«„Ревдинский завод по обработке цветных металлов“ приглашает специалистов на следующие вакансии: руководитель службы охраны труда, инженер-технолог, специалист по персоналу, экономист по снабжению. На рабочие специальности требуется чистильщик продукции, слесарь КИПиА, кладовщик, токарь, грузчик с правами стропальщика. Ревдинский завод предлагает стабильную официальную заработную плату, обеспечение спецодеждой, возможность профессионального и карьерного роста», — сказано в сообщении telegram-канала «Ревдинский рабочий».

«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» — был основан в 1941 году. Предприятие было образовано в результате эвакуации Кольчугинского завода имени Орджоникидзе из города Кольчугино Владимирской области в годы Великой Отечественной войны. Выпуск первой продукции состоялся 6 декабря 1941 года. В 2000-е годы на заводе прошла масштабная реконструкция производства. В 2016 году на заводе началась модернизация производства медных, медно-никелевых труб и бронзового проката.

Ранее URA.RU писало, что в топ востребованных специальностей на заводах Свердловской области вошли токари, слесари и менеджеры по продажам. Средняя зарплата на таких позициях варьируется от 45 тысяч до 91 тысячи рублей.