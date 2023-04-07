В Свердловской области загорелись частные дома

В Невьянске загорелись два частных дома

07 апреля 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

В Невьянске спасателям пришлось везти воду к горящим домам с расстояния 1,5 километров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) вечером 7 апреля загорелись два частных дома на улице Горноволовой. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось везти воду с расстояния в 1,5 километра, так как рядом водоисточников не было. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 19:27 в экстренные службы Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на улице Горноволовой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий. Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников», — рассказали спасатели. В итоге сотрудники МЧС организовали подвоз воды с расстояния в 1,5 километра и в 20:20 локализовали пожар. В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 11 личного состава. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

В Невьянске (Свердловская область) вечером 7 апреля загорелись два частных дома на улице Горноволовой. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось везти воду с расстояния в 1,5 километра, так как рядом водоисточников не было. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 19:27 в экстренные службы Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на улице Горноволовой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий. Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников», — рассказали спасатели. В итоге сотрудники МЧС организовали подвоз воды с расстояния в 1,5 километра и в 20:20 локализовали пожар. В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 11 личного состава. Информации о пострадавших спасателям не поступало.