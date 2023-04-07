В Свердловской области загорелись частные дома

В Невьянске загорелись два частных дома
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
В Невьянске спасателям пришлось везти воду к горящим домам с расстояния 1,5 километров Фото:

В Невьянске (Свердловская область) вечером 7 апреля загорелись два частных дома на улице Горноволовой. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось везти воду с расстояния в 1,5 километра, так как рядом водоисточников не было. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 19:27 в экстренные службы Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на улице Горноволовой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий. Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников», — рассказали спасатели.

В итоге сотрудники МЧС организовали подвоз воды с расстояния в 1,5 километра и в 20:20 локализовали пожар. В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 11 личного состава. Информации о пострадавших спасателям не поступало.

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В Невьянске (Свердловская область) вечером 7 апреля загорелись два частных дома на улице Горноволовой. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось везти воду с расстояния в 1,5 километра, так как рядом водоисточников не было. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 19:27 в экстренные службы Невьянского городского округа поступило сообщение о возгорании на улице Горноволовой. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных жилых дома. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям зданий. Тушение пожара осложняется отсутствием водоисточников», — рассказали спасатели. В итоге сотрудники МЧС организовали подвоз воды с расстояния в 1,5 километра и в 20:20 локализовали пожар. В тушении огня участвовали четыре единицы спецтехники и 11 личного состава. Информации о пострадавших спасателям не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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