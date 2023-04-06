Руководство пермского бара, проверяемого Бастрыкиным, опросит следователь

07 апреля 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководителей пермского бара The Friends, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, опросит следователь. Об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства. «В ближайшее время в рамках проводимой проверки руководители юридического лица будут опрошены следователем следственного отдела. В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что региональное управление СК РФ проводит проверку после того, как жители ближайших домов стали жаловаться на регулярный шум по ночам от гостей бара. Результаты проверки взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о принятых в отношении руководства развлекательного заведения мерах. После этого в руководстве бара сообщили, что он прекращает работу в ночное время.

Руководителей пермского бара The Friends, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, опросит следователь. Об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства. «В ближайшее время в рамках проводимой проверки руководители юридического лица будут опрошены следователем следственного отдела. В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU рассказывало, что региональное управление СК РФ проводит проверку после того, как жители ближайших домов стали жаловаться на регулярный шум по ночам от гостей бара. Результаты проверки взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о принятых в отношении руководства развлекательного заведения мерах. После этого в руководстве бара сообщили, что он прекращает работу в ночное время.