Руководство пермского бара, проверяемого Бастрыкиным, опросит следователь

Руководителей пермского бара The Friends, проверку которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, опросит следователь. Об этом сообщается на сайте краевого управления ведомства.
«В ближайшее время в рамках проводимой проверки руководители юридического лица будут опрошены следователем следственного отдела. В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.
Ранее URA.RU рассказывало, что региональное управление СК РФ проводит проверку после того, как жители ближайших домов стали жаловаться на регулярный шум по ночам от гостей бара. Результаты проверки взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о принятых в отношении руководства развлекательного заведения мерах. После этого в руководстве бара сообщили, что он прекращает работу в ночное время.
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