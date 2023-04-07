Посол Украины в Болгарии опозорилась во время официального обращения

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук опубликовала в аккаунте посольства официальное видеообращение в домашнем халате. Скан видео обнародовал журналист Сергей Сидоренко.
«Посольство Украины в Болгарии разместило в соцсетях видеообращение посла страны Олеси Илащук, одетой в халат. Первоначальный ролик был удален, после чего дипмиссия опубликовала новый, на котором посол одета уже в пиджак», — пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Болгарии в декабре прошлого года.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский удивил своим внешним видом во время встречи с президент США Джо Байденом. Президент Украины прибыл на деловую встречу в Белый дом в свитер цвета хаки. Зеленский регулярно появляется на официальных переговорах и встречах с главами стран в свитере после начала спецоперации. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны.
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