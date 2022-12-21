Зеленский приехал на встречу к Байдену в неуместном виде. Видео

Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом в свитере цвета хаки

22 декабря 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Джо Байден встретил Владимира Зеленского в Белом доме Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского у Белого дома, который был одет в свитере цвета хаки. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News». На кадрах телетрансляции видно, как первая леди США и Джо Байден вышли по красной ковровой дорожке из Белого дома. Спустя несколько секунд приехала машина с флагами Украины и США, из нее вышел Владимир Зеленский, одетый в свитер цвета хаки. Когда открылась дверь, лидер Украины вышел из автомобиля и пожал руку Байдену, а затем его жене. После этого Байден взял Зеленского за локоть и попросил сделать совместное фото. Зеленский встал между лидером США и его супругой, Байден потрогал его за плечо и что-то сказал. Затем все трое удалились на переговоры. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон, передает телеканал 360. Украинский лидер заявлял, что он намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. Визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского у Белого дома, который был одет в свитере цвета хаки. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News». На кадрах телетрансляции видно, как первая леди США и Джо Байден вышли по красной ковровой дорожке из Белого дома. Спустя несколько секунд приехала машина с флагами Украины и США, из нее вышел Владимир Зеленский, одетый в свитер цвета хаки. Когда открылась дверь, лидер Украины вышел из автомобиля и пожал руку Байдену, а затем его жене. После этого Байден взял Зеленского за локоть и попросил сделать совместное фото. Зеленский встал между лидером США и его супругой, Байден потрогал его за плечо и что-то сказал. Затем все трое удалились на переговоры. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон, передает телеканал 360. Украинский лидер заявлял, что он намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. Визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.