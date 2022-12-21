21 декабря 2022

Зеленский приехал на встречу к Байдену в неуместном виде. Видео

Президент Украины Зеленский прибыл в Белый дом в свитере цвета хаки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Джо Байден встретил Владимира Зеленского в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского у Белого дома, который был одет в свитере цвета хаки. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News».

На кадрах телетрансляции видно, как первая леди США и Джо Байден вышли по красной ковровой дорожке из Белого дома. Спустя несколько секунд приехала машина с флагами Украины и США, из нее вышел Владимир Зеленский, одетый в свитер цвета хаки. Когда открылась дверь, лидер Украины вышел из автомобиля и пожал руку Байдену, а затем его жене. После этого Байден взял Зеленского за локоть и попросил сделать совместное фото. Зеленский встал между лидером США и его супругой, Байден потрогал его за плечо и что-то сказал. Затем все трое удалились на переговоры.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон, передает телеканал 360. Украинский лидер заявлял, что он намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. Визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского у Белого дома, который был одет в свитере цвета хаки. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News». На кадрах телетрансляции видно, как первая леди США и Джо Байден вышли по красной ковровой дорожке из Белого дома. Спустя несколько секунд приехала машина с флагами Украины и США, из нее вышел Владимир Зеленский, одетый в свитер цвета хаки. Когда открылась дверь, лидер Украины вышел из автомобиля и пожал руку Байдену, а затем его жене. После этого Байден взял Зеленского за локоть и попросил сделать совместное фото. Зеленский встал между лидером США и его супругой, Байден потрогал его за плечо и что-то сказал. Затем все трое удалились на переговоры. Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Вашингтон, передает телеканал 360. Украинский лидер заявлял, что он намерен обсудить, в том числе сотрудничество между двумя странами. Визит президента Украины в США усугубляет конфликт в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...