Пермское УФАС признало рекламу фирмы по списанию долгов незаконной

10 апреля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Теперь фирме грозит штраф до 500 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермское управление антимонопольной службы (УФАС) признало рекламу фирмы «Банкротовъ» в интернете незаконной. Организация занимается списанием долгов, в ее рекламе было указано без подтверждения, что фирма гарантирует лучшую цену. Об этом сообщает пресс-служба управления в группе в соцсети «ВКонтакте». «В тексте рекламы, направленной на продвижение организации на рынке, среди прочего было указано: „Гарантия лучшей цены“», — говорится в публикации в группе. Реклама была размещена на сайте справочника «2ГИС». По законодательству, нельзя размещать в рекламе информацию, не соответствующую действительности. Использование слов «лучший», «первый», «номер один» разрешается, когда имеется конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждения. В рекламе фирмы использовалась формулировка «гарантия лучшей цены» без подтверждения и сравнения. Организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Пермское управление антимонопольной службы (УФАС) признало рекламу фирмы «Банкротовъ» в интернете незаконной. Организация занимается списанием долгов, в ее рекламе было указано без подтверждения, что фирма гарантирует лучшую цену. Об этом сообщает пресс-служба управления в группе в соцсети «ВКонтакте». «В тексте рекламы, направленной на продвижение организации на рынке, среди прочего было указано: „Гарантия лучшей цены“», — говорится в публикации в группе. Реклама была размещена на сайте справочника «2ГИС». По законодательству, нельзя размещать в рекламе информацию, не соответствующую действительности. Использование слов «лучший», «первый», «номер один» разрешается, когда имеется конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждения. В рекламе фирмы использовалась формулировка «гарантия лучшей цены» без подтверждения и сравнения. Организации грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.