13 апреля 2023

В Миассе ребенок сорвался с крыши заброшенной стройки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и машины скорой медицинской помощи. Магнитогорск, здоровье, медицина, скорая помошь
Мальчика доставили в больницу с серьезной травмой бедра Фото:

В Миассе (Челябинская область) 10-летний ребенок упал с заброшенной стройки. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы, мальчик пролетел около шести метров.

«На старой заброшенной стройке один из группы ребят сорвался с высоты почти в шесть метров. 10-летний мальчик получил серьезную травму левого бедра», — сообщили URA.RU в ПСС региона.

В ведомстве отметили, что друзья ребенка рассказали о произошедшем сотрудникам полиции. Они, в свою очередь, вызвали спасателей и скорую помощь. Спасатели подняли ребенка наверх и передали его медикам.

В ПСС напомнили родителям, что одной из их задач является предостережение ребенка от опасностей. Детям необходимо объяснять и рассказывать о тех рисках, которые могут их поджидать. Несколько минут времени уделенные ребенку сегодня, помогут ему избежать роковых ошибок в будущем.

Мальчику была оказана помощь
Мальчику была оказана помощь
Фото:
Спасатели доставили ребенка в карету скорой помощи
Спасатели доставили ребенка в карету скорой помощи
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) 10-летний ребенок упал с заброшенной стройки. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы, мальчик пролетел около шести метров. «На старой заброшенной стройке один из группы ребят сорвался с высоты почти в шесть метров. 10-летний мальчик получил серьезную травму левого бедра», — сообщили URA.RU в ПСС региона. В ведомстве отметили, что друзья ребенка рассказали о произошедшем сотрудникам полиции. Они, в свою очередь, вызвали спасателей и скорую помощь. Спасатели подняли ребенка наверх и передали его медикам. В ПСС напомнили родителям, что одной из их задач является предостережение ребенка от опасностей. Детям необходимо объяснять и рассказывать о тех рисках, которые могут их поджидать. Несколько минут времени уделенные ребенку сегодня, помогут ему избежать роковых ошибок в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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