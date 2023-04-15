В Госдуме оценили вероятность проведения президентских выборов на Украине

Депутат Госдумы Затулин: проведение выборов президента на Украине в 2024-м зависит от РФ

16 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Появление кандидата, который бы предлагал провести переговоры с РФ на Украине маловероятно, считает Константин Затулин Фото: Официальный сайт президента Украины Проведение президентских выборов на Украине в 2024 году зависит от того, как Россия будет вести боевые действия в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Для чего выборы нужны? Для того, чтобы Запад мог в своей витрине демонстрировать Украину как пример демократии. Несмотря на военные действия, люди выбирают свою власть. Что при этом будет происходить, какие при этом будут нарушения, какие злоупотребления, как будут не пускать кандидатов, который шагают не в ногу с [действующим президентом страны Владимиром] Зеленским. На это на Западе обращать внимания не будут. На все это будут смотреть сквозь пальцы. Резон проводить выборы у режима Владимира Зеленского есть, а будут они проведены или нет, зависит от того, позволим мы этим выборам состояться или не позволим в ходе военных действий», — сказал Константин Затулин. По словам парламентария, на Украине маловероятно появление кандидата, который бы предлагал провести переговоры с Россией. «Такому кандидату, скорее всего, не дадут появиться при нынешней обстановке. Что будет к тому моменту, я не берусь сейчас заранее прогнозировать. Но при нынешней обстановке, когда возникла пауза, у нас с утра до вечера, не знаю зачем, обсуждают перспективы украинского наступления, готовятся к этому наступлению и публично это все озвучивают. В этой обстановке, конечно, можно выборы проводить на той части Украины, которую контролирует режим Зеленского», — объяснил политик. Выборы президента на Украине должны пройти в 2024 году. На данный момент неизвестно, кто станет кандидатом. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проведение президентских выборов на Украине в 2024 году зависит от того, как Россия будет вести боевые действия в зоне специальной военной операции. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Для чего выборы нужны? Для того, чтобы Запад мог в своей витрине демонстрировать Украину как пример демократии. Несмотря на военные действия, люди выбирают свою власть. Что при этом будет происходить, какие при этом будут нарушения, какие злоупотребления, как будут не пускать кандидатов, который шагают не в ногу с [действующим президентом страны Владимиром] Зеленским. На это на Западе обращать внимания не будут. На все это будут смотреть сквозь пальцы. Резон проводить выборы у режима Владимира Зеленского есть, а будут они проведены или нет, зависит от того, позволим мы этим выборам состояться или не позволим в ходе военных действий», — сказал Константин Затулин. По словам парламентария, на Украине маловероятно появление кандидата, который бы предлагал провести переговоры с Россией. «Такому кандидату, скорее всего, не дадут появиться при нынешней обстановке. Что будет к тому моменту, я не берусь сейчас заранее прогнозировать. Но при нынешней обстановке, когда возникла пауза, у нас с утра до вечера, не знаю зачем, обсуждают перспективы украинского наступления, готовятся к этому наступлению и публично это все озвучивают. В этой обстановке, конечно, можно выборы проводить на той части Украины, которую контролирует режим Зеленского», — объяснил политик. Выборы президента на Украине должны пройти в 2024 году. На данный момент неизвестно, кто станет кандидатом. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о планах принять участие в выборах президента Украины.