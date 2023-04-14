Аксессуары с арендой платья и фартука выйдут дешевле, чем покупка полного наряда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По традиции выпускницы приходят на праздник «Последнего звонка» в советской форме. По подсчетам URA.RU, в Челябинске на наряд к прощанию со школой родители потратят около 2606 рублей.

За платье на последний звонок челябинкам придется выложить в среднем 1305 рублей. Цены на фартуки начинаются от 908 рублей за габардин и от 478 рублей за кружево. Притом стоимость кружевных изделий доходит до 2400 рублей, а тканевых — до 1300.

Минимальная цена проката составляет 250 рублей за сутки на сайте объявлений «Авито». На сайте «Юла» выставлен комплект стоимостью в 900 рублей. Залог при этом составит тысячу рублей, также как на «Авито». Средняя цена аренды среди всех объявлений — 650 рублей.

«Прокат советской школьной формы» предоставляет комплект за 700 рублей. В другой организации платье и фартук, с 36 до 62 размера одежды, можно арендовать отдельно на неограниченное время за 500 рублей. Там же продают белые гольфы стоимостью 70 рублей за пару.

Средняя стоимость белых классических гольфов в Челябинске — 212 рублей. Вариант с воланами и бантиками дороже — от 500 рублей и выше. Воротники из ткани в среднем стоят 504 рубля, а изделия из кружева 693. Минимальная цена школьных бантов составляет 249 рублей. Притом средняя цена аксессуара — 372 рубля.

При покупке полного комплекта формы придется заплатить более 2600 рублей URA.RU