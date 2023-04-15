Администрация Соликамского округа будет проводить регулярные рейды по квартирам должников

16 апреля 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Рейды по квартирам должников в Соликамске будут проводиться регулярно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Соликамска (Пермский край) планируют устраивать регулярные рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных помещениях. Об этом сообщил куратор направления, замглавы администрации Соликамского округа Андрей Рыков. «Рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных квартирах, мы планируем проводить два раза в месяц в вечернее время. Будет выбирать должников с наибольшим размером долга», — Андрея Рыкова цитирует telegram-канал «Слуховой анализатор». По мнению чиновника, такую работу проводить необходимо. Рыков отмечает, что проблема долговых накоплений отрицательно сказывается на качестве предоставления коммунальных услуг. Оно не должно страдать из-за безответственных граждан, подчеркивает он.

Власти Соликамска (Пермский край) планируют устраивать регулярные рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных помещениях. Об этом сообщил куратор направления, замглавы администрации Соликамского округа Андрей Рыков. «Рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных квартирах, мы планируем проводить два раза в месяц в вечернее время. Будет выбирать должников с наибольшим размером долга», — Андрея Рыкова цитирует telegram-канал «Слуховой анализатор». По мнению чиновника, такую работу проводить необходимо. Рыков отмечает, что проблема долговых накоплений отрицательно сказывается на качестве предоставления коммунальных услуг. Оно не должно страдать из-за безответственных граждан, подчеркивает он.