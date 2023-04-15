15 апреля 2023
14 апреля 2023

Администрация Соликамского округа будет проводить регулярные рейды по квартирам должников

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилой дом, недвижимость, продажа квартир, многоквартирный дом, квартиры
Рейды по квартирам должников в Соликамске будут проводиться регулярно Фото:

Власти Соликамска (Пермский край) планируют устраивать регулярные рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных помещениях. Об этом сообщил куратор направления, замглавы администрации Соликамского округа Андрей Рыков.

«Рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных квартирах, мы планируем проводить два раза в месяц в вечернее время. Будет выбирать должников с наибольшим размером долга», — Андрея Рыкова цитирует telegram-канал «Слуховой анализатор».

По мнению чиновника, такую работу проводить необходимо. Рыков отмечает, что проблема долговых накоплений отрицательно сказывается на качестве предоставления коммунальных услуг. Оно не должно страдать из-за безответственных граждан, подчеркивает он.

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Власти Соликамска (Пермский край) планируют устраивать регулярные рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных помещениях. Об этом сообщил куратор направления, замглавы администрации Соликамского округа Андрей Рыков. «Рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных квартирах, мы планируем проводить два раза в месяц в вечернее время. Будет выбирать должников с наибольшим размером долга», — Андрея Рыкова цитирует telegram-канал «Слуховой анализатор». По мнению чиновника, такую работу проводить необходимо. Рыков отмечает, что проблема долговых накоплений отрицательно сказывается на качестве предоставления коммунальных услуг. Оно не должно страдать из-за безответственных граждан, подчеркивает он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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