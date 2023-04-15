Администрация Соликамского округа будет проводить регулярные рейды по квартирам должников

Власти Соликамска (Пермский край) планируют устраивать регулярные рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных помещениях. Об этом сообщил куратор направления, замглавы администрации Соликамского округа Андрей Рыков.
«Рейды по квартирам должников, проживающих в муниципальных квартирах, мы планируем проводить два раза в месяц в вечернее время. Будет выбирать должников с наибольшим размером долга», — Андрея Рыкова цитирует telegram-канал «Слуховой анализатор».
По мнению чиновника, такую работу проводить необходимо. Рыков отмечает, что проблема долговых накоплений отрицательно сказывается на качестве предоставления коммунальных услуг. Оно не должно страдать из-за безответственных граждан, подчеркивает он.
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