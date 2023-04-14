В Кремле объяснили внезапную проверку Тихоокеанского флота

Учения по проверке Тихоокеанского флота нельзя воспринимать, как превентивную меру, заявил Дмитрий Песков
Проверка Тихоокеанского флота министром обороны Сергеем Шойгу является обычной практикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Также он отметил, что учения нельзя воспринимать, как превентивную меру.
«Это продолжается обычная практика внезапных проверок. Это поддержание необходимого уровня боеготовности наших вооруженных сил», — заявил Дмитрий Песков. Также он добавил, что учения не нужно воспринимать, как превентивную меру.
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