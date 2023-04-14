Российские суда Тихоокеанского флота вышли в назначенные районы морей в рамках внезапной проверки, инициированной министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развертыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач», — сообщили в ведомстве. В нем также пояснили, что суда вышли в назначенные районы в рамках проверки боевой готовности.
Ранее Тихоокеанский флот по приказу Шойгу был приведен в высшую степень готовности. Как объяснил сам министр обороны, такая проверка позволит улучшить способность флота отражать любую агрессию потенциального противника в море.
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