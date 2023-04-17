В Челябинскую область не пропустили 18 тонн лука из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, овощи, продукты, еда, лук репчатый
У репчатого лука отсутствовала маркировка на упаковке Фото:

На пункте «Троицк» Челябинской области запретили ввоз 18 тонн репчатого лука. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Из Казахстана на КПП „Троицк“ был запрещен ввоз 18 тонн репчатого лука. Причина запрета — отсутствие маркировки на упаковочной таре», — сообщили в ведомстве

В этом же пункте пропуска не пустили на экспорт 5 тонн картофеля в Таджикистан. Груз пытались вывезти в другую страну без сертификата.

На том же КПП к экспорту в четыре страны ближнего зарубежья в сумме не допустили более 995 кубометров пиломатериалов. В Челябинскую область партии попали из карантинных зон Пермского края и Свердловской области без документов. Груз отправили на необходимые проверки и соответствие требованиям подтвердилось. Партии должны отправить в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.

В Челябинской области отложили экспорт 8,6 тонн зерна пшеницы, ячменя и льна. Причиной запрета на вывоз стали документы с сомнительной информацией.

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На пункте «Троицк» Челябинской области запретили ввоз 18 тонн репчатого лука. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Из Казахстана на КПП „Троицк“ был запрещен ввоз 18 тонн репчатого лука. Причина запрета — отсутствие маркировки на упаковочной таре», — сообщили в ведомстве В этом же пункте пропуска не пустили на экспорт 5 тонн картофеля в Таджикистан. Груз пытались вывезти в другую страну без сертификата. На том же КПП к экспорту в четыре страны ближнего зарубежья в сумме не допустили более 995 кубометров пиломатериалов. В Челябинскую область партии попали из карантинных зон Пермского края и Свердловской области без документов. Груз отправили на необходимые проверки и соответствие требованиям подтвердилось. Партии должны отправить в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. В Челябинской области отложили экспорт 8,6 тонн зерна пшеницы, ячменя и льна. Причиной запрета на вывоз стали документы с сомнительной информацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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