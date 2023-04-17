В Челябинскую область не пропустили 18 тонн лука из Казахстана

У репчатого лука отсутствовала маркировка на упаковке Фото: Илья Московец © URA.RU

На пункте «Троицк» Челябинской области запретили ввоз 18 тонн репчатого лука. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Из Казахстана на КПП „Троицк“ был запрещен ввоз 18 тонн репчатого лука. Причина запрета — отсутствие маркировки на упаковочной таре», — сообщили в ведомстве

В этом же пункте пропуска не пустили на экспорт 5 тонн картофеля в Таджикистан. Груз пытались вывезти в другую страну без сертификата.

На том же КПП к экспорту в четыре страны ближнего зарубежья в сумме не допустили более 995 кубометров пиломатериалов. В Челябинскую область партии попали из карантинных зон Пермского края и Свердловской области без документов. Груз отправили на необходимые проверки и соответствие требованиям подтвердилось. Партии должны отправить в Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.

В Челябинской области отложили экспорт 8,6 тонн зерна пшеницы, ячменя и льна. Причиной запрета на вывоз стали документы с сомнительной информацией.