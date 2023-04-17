Из Челябинской области не выпустили 8,6 тонн сомнительного зерна

Документы вызвали сомнения в безопасности пшеницы, ячменя и льна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинской области отложен экспорт 8,6 тонн зерна сомнительного происхождения. О том, что причиной стала информация в документах, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Три тысячи тонн пшеницы, 1,3 тысячи тонн ячменя и 4,3 тысячи тонн семян льна были запрещены к вывозу. Документы не содержали полной и достоверной информации о свойствах и безопасности экспортируемого зерна», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Документы с неполной или недостоверной информацией были у 47 хозяйств. Ведомство выдало всем предостережения о недопустимости нарушений.