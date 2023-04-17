Из Челябинской области не выпустили 8,6 тонн сомнительного зерна

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, хлеборобы
Документы вызвали сомнения в безопасности пшеницы, ячменя и льна Фото:

Из Челябинской области отложен экспорт 8,6 тонн зерна сомнительного происхождения. О том, что причиной стала информация в документах, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Три тысячи тонн пшеницы, 1,3 тысячи тонн ячменя и 4,3 тысячи тонн семян льна были запрещены к вывозу. Документы не содержали полной и достоверной информации о свойствах и безопасности экспортируемого зерна», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Документы с неполной или недостоверной информацией были у 47 хозяйств. Ведомство выдало всем предостережения о недопустимости нарушений.

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Из Челябинской области отложен экспорт 8,6 тонн зерна сомнительного происхождения. О том, что причиной стала информация в документах, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Три тысячи тонн пшеницы, 1,3 тысячи тонн ячменя и 4,3 тысячи тонн семян льна были запрещены к вывозу. Документы не содержали полной и достоверной информации о свойствах и безопасности экспортируемого зерна», — рассказали URA.RU в ведомстве. Документы с неполной или недостоверной информацией были у 47 хозяйств. Ведомство выдало всем предостережения о недопустимости нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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