Власти челябинского района банкротят свой МУП

Иск о банкротстве в суде оставили без движения до мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Кунашакского района (Челябинская область) подали иск о банкротстве муниципального предприятия «Архитектурно-планировочное бюро» (МУП «АПБ»). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд оставил иск без рассмотрения до 16 мая.

«С заявлением в суд обратилось управление имущественных и земельных отношений Кунашакского муниципального района. Просит признать несостоятельным (банкротом) МУП „Архитектурно-планировочное бюро“. Оставить заявление без движения до 16 мая», — отмечается в документе арбитражного суда региона.

Муниципалитет попросил назначить должнику арбитражного управляющего. Без движения иск оставили, так как заявитель не указал причины, вынудившие его обратиться в суд.

Предприятие является управляющей компанией. Основной вид деятельности связан с управлением многоквартирными домами. Срок действия лицензии на эту деятельность, согласно данным государственной информсистемы «ЖКХ», завершится в сентябре 2023 года. По данным URA.RU, предприятие не занимает сколь-нибудь существенной доли рынка. Крупнейшей в районе является ООО «УК Мой дом».

По телефонам «Архитектурно-планировочного бюро» URA.RU дозвониться не удалось. В пресс-службе района запрос информации также оставили без ответа.