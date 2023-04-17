Сотрудникам челябинского тракторного завода компенсируют аренду жилья и проезд до работы

Тракторный завод Челябинска увеличил перечень компенсаций своим сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С апреля завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске расширил пакет льгот для сотрудников в части компенсации ряда затрат. Как сообщили в пресс-службе предприятия, акцент сделан на представителей дефицитных процессий.

«Помимо повышения зарплаты, с 1 апреля на предприятии введено положение с компенсациями расходов по аренде жилья и проезда до места работы. Особое внимание уделено сотрудникам дефицитных профессий. Среди них станочник широкого профиля, наладчик станков с ЧПУ, кузнец-штамповщик, токарь, фрезеровщик», — отметили на заводе.

Теперь траты на аренду жилья можно возместить в сумме 12,5 тысячи рублей, расходы на проезд — в размере пяти тысяч рублей. На заводе напомнили, что в феврале производственным рабочим зарплаты подняли на 10%, с апреля величина индексации для всех сотрудников составила 10,37%. Тем самым руководство компенсировало персоналу потери от инфляции.

В марте на предприятии специалистам остродефицитных профессий установили сумму «подъемных» средств при трудоустройстве размере 12 тысяч рублей. Также для таких специалистов предусмотрели полугодовые и годовые разовые выплаты с момента трудоустройства в размере 20 тысяч рублей.

При этом трудоустроенные работники, которые обучаются на «ЧТЗ-Уралтрак» остродефицитной профессии, имеют заработную плату от 40 тысяч рублей за первый месяц работы. В дополнение к этому предусмотрен дополнительный заработок по установленным сдельным расценкам. Персонал, кроме прочего, имеет дотацию на обеды. Размер выплаты составляет 60 рублей за каждую смену.