Пьяные школьницы, обнаруженные челябинскими спасателями, не состояли на учете

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Полицейские проследят, чтобы подобных случаев больше не случалось
Полицейские проследят, чтобы подобных случаев больше не случалось Фото:

Пьяные школьницы из Челябинска, которых 18 апреля обнаружили спасатели в одной из квартир, не состояли на профилактическом учете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после произошедшего за ними будут наблюдать.

«Девочки на профилактическом учете не состоят. Однако после инцидента есть все основания для постановки», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве отметили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Ситуация взята на контроль руководством городского УМВД.

Школьниц нашли в одной из квартир на улице Молодогвардейцев. Доступ в квартиру обеспечили спасатели, вскрывшие дверь. В квартире полицейские обнаружили женщину и двух школьниц с признаками опьянения. Одна из них была без сознания.

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Пьяные школьницы из Челябинска, которых 18 апреля обнаружили спасатели в одной из квартир, не состояли на профилактическом учете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после произошедшего за ними будут наблюдать. «Девочки на профилактическом учете не состоят. Однако после инцидента есть все основания для постановки», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции. В ведомстве отметили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Ситуация взята на контроль руководством городского УМВД. Школьниц нашли в одной из квартир на улице Молодогвардейцев. Доступ в квартиру обеспечили спасатели, вскрывшие дверь. В квартире полицейские обнаружили женщину и двух школьниц с признаками опьянения. Одна из них была без сознания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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