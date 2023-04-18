Пьяные школьницы, обнаруженные челябинскими спасателями, не состояли на учете

Полицейские проследят, чтобы подобных случаев больше не случалось Фото: Илья Московец © URA.RU

Пьяные школьницы из Челябинска, которых 18 апреля обнаружили спасатели в одной из квартир, не состояли на профилактическом учете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после произошедшего за ними будут наблюдать.

«Девочки на профилактическом учете не состоят. Однако после инцидента есть все основания для постановки», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве отметили, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Ситуация взята на контроль руководством городского УМВД.

Школьниц нашли в одной из квартир на улице Молодогвардейцев. Доступ в квартиру обеспечили спасатели, вскрывшие дверь. В квартире полицейские обнаружили женщину и двух школьниц с признаками опьянения. Одна из них была без сознания.