В Челябинске спасатели вскрыли квартиру и обнаружили двух пьяных школьниц. Фото

18 апреля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Обстоятельства выясняют сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели вскрыли квартиру в Челябинске и обнаружили двух девушек-подростков в состоянии опьянения. Одна из школьниц была без сознания. Об этом 18 апреля сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «В присутствии полиции спасатели Челябинской городской службы спасения вскрыли сегодня дверь при помощи инструмента. В квартире, помимо молодой челябинки, были две девочки в состоянии опьянения. Одна из них была без сознания», — заявили в УБЖ. Спасатели отмечают, что звонок в ЕДДС поступил с улицы Молодогвардейцев. Тревогу забил знакомый челябинки после того, как не смог до нее достучаться. По словам заявителя, в квартире могли находиться несовершеннолетние. Обстоятельства этого дела выясняют сотрудники полиции. Спасатели вскрыли дверь при помощи инструмента Фото: управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности города

Спасатели вскрыли квартиру в Челябинске и обнаружили двух девушек-подростков в состоянии опьянения. Одна из школьниц была без сознания. Об этом 18 апреля сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «В присутствии полиции спасатели Челябинской городской службы спасения вскрыли сегодня дверь при помощи инструмента. В квартире, помимо молодой челябинки, были две девочки в состоянии опьянения. Одна из них была без сознания», — заявили в УБЖ. Спасатели отмечают, что звонок в ЕДДС поступил с улицы Молодогвардейцев. Тревогу забил знакомый челябинки после того, как не смог до нее достучаться. По словам заявителя, в квартире могли находиться несовершеннолетние. Обстоятельства этого дела выясняют сотрудники полиции.