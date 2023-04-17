Спасатели вскрыли квартиру в Челябинске и обнаружили двух девушек-подростков в состоянии опьянения. Одна из школьниц была без сознания. Об этом 18 апреля сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.
«В присутствии полиции спасатели Челябинской городской службы спасения вскрыли сегодня дверь при помощи инструмента. В квартире, помимо молодой челябинки, были две девочки в состоянии опьянения. Одна из них была без сознания», — заявили в УБЖ.
Спасатели отмечают, что звонок в ЕДДС поступил с улицы Молодогвардейцев. Тревогу забил знакомый челябинки после того, как не смог до нее достучаться. По словам заявителя, в квартире могли находиться несовершеннолетние. Обстоятельства этого дела выясняют сотрудники полиции.
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