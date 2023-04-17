17 апреля 2023

В Челябинске спасатели вскрыли квартиру и обнаружили двух пьяных школьниц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстоятельства выясняют сотрудники полиции
Обстоятельства выясняют сотрудники полиции Фото:

Спасатели вскрыли квартиру в Челябинске и обнаружили двух девушек-подростков в состоянии опьянения. Одна из школьниц была без сознания. Об этом 18 апреля сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

«В присутствии полиции спасатели Челябинской городской службы спасения вскрыли сегодня дверь при помощи инструмента. В квартире, помимо молодой челябинки, были две девочки в состоянии опьянения. Одна из них была без сознания», — заявили в УБЖ.

Спасатели отмечают, что звонок в ЕДДС поступил с улицы Молодогвардейцев. Тревогу забил знакомый челябинки после того, как не смог до нее достучаться. По словам заявителя, в квартире могли находиться несовершеннолетние. Обстоятельства этого дела выясняют сотрудники полиции.

Спасатели вскрыли дверь при помощи инструмента
Спасатели вскрыли дверь при помощи инструмента
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спасатели вскрыли квартиру в Челябинске и обнаружили двух девушек-подростков в состоянии опьянения. Одна из школьниц была без сознания. Об этом 18 апреля сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «В присутствии полиции спасатели Челябинской городской службы спасения вскрыли сегодня дверь при помощи инструмента. В квартире, помимо молодой челябинки, были две девочки в состоянии опьянения. Одна из них была без сознания», — заявили в УБЖ. Спасатели отмечают, что звонок в ЕДДС поступил с улицы Молодогвардейцев. Тревогу забил знакомый челябинки после того, как не смог до нее достучаться. По словам заявителя, в квартире могли находиться несовершеннолетние. Обстоятельства этого дела выясняют сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...