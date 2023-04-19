19 апреля 2023

В ХМАО вместе с теплом придут дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, лужа, непогода, дождливая погода, пасмурная погода, дождь
По прогнозам синоптиков, в регион придут небольшие дожди Фото:

В Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. Об этом сообщили в окружном гидрометцентре.

«В Югре 20—22 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +8 +16, ночью от 0 до -6 градусов. В пятницу и субботу местами небольшой дождь, ночью — мокрый снег», — указано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. В Нижневартовском районе в ночные часы столбик термометра опустится до -12.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Сургуте 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. Дождь прогнозируют в субботу. В Нижневартовске осадки возможны в пятницу и субботу, перепады температуры составят от +9 до -5 градусов. В Ханты-Мансийске дождь пройдет 22 апреля. Днем потеплеет до +11 градусов, ночью похолодает до -1.

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В Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. Об этом сообщили в окружном гидрометцентре. «В Югре 20—22 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +8 +16, ночью от 0 до -6 градусов. В пятницу и субботу местами небольшой дождь, ночью — мокрый снег», — указано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. В Нижневартовском районе в ночные часы столбик термометра опустится до -12. По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Сургуте 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. Дождь прогнозируют в субботу. В Нижневартовске осадки возможны в пятницу и субботу, перепады температуры составят от +9 до -5 градусов. В Ханты-Мансийске дождь пройдет 22 апреля. Днем потеплеет до +11 градусов, ночью похолодает до -1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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