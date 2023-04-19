В ХМАО вместе с теплом придут дожди

По прогнозам синоптиков, в регион придут небольшие дожди Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийский автономный округ вместе с потеплением до +16 градусов придут дожди. Об этом сообщили в окружном гидрометцентре.

«В Югре 20—22 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +8 +16, ночью от 0 до -6 градусов. В пятницу и субботу местами небольшой дождь, ночью — мокрый снег», — указано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. В Нижневартовском районе в ночные часы столбик термометра опустится до -12.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo, в Сургуте 20—22 апреля ожидается до +3 градусов днем и до -6 ночью. Дождь прогнозируют в субботу. В Нижневартовске осадки возможны в пятницу и субботу, перепады температуры составят от +9 до -5 градусов. В Ханты-Мансийске дождь пройдет 22 апреля. Днем потеплеет до +11 градусов, ночью похолодает до -1.