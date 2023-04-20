Пермяки помогли семье добровольца из батальона «Молот» восстановить дом после пожара

Пермяки собрали деньги для семьи добровольца из танкового батальона «Молот», в доме которого случился пожар. Об этом на своей странице сообщила директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова. По ее словам, указанный фонд оплатил семье покупку строительных материалов для ремонта, а фонд помощи «Добровольцы Донбасса» — оплатил ремонтные работы.
«Помните, я рассказывала про семью добровольца из „Молота“, у которой случился сильный пожар, и нужно было помочь с ремонтом? Миссию выполнили! Дом отремонтировали, семья заехала!», — написала Ермакова. Часть собранных средств погорельцы «попросили придержать до переезда», добавила Ермакова. Эти деньги могут понадобиться семье на «непредвиденные траты».
Пожар в доме добровольца, проживающего в Соликамске, произошел в августе прошлого года. Огонь полностью уничтожил веранду и кровлю дома, частично выгорел коридор. URA.RU рассказывало, что жители Пермского края регулярно оказывают помощь танковому батальону «Молот». Бойцам ранее отправили носилки, тепловизоры, печи, лазерный прицел.
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