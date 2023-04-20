20 апреля 2023

Пермяки помогли семье добровольца из батальона «Молот» восстановить дом после пожара

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, ремонт, строитель, реконструкция, стройка
Ремонтные работы оплатил фонд помощи «Добровольцы Донбасса» — оплатил ремонтные работы. Фото:
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Пермяки собрали деньги для семьи добровольца из танкового батальона «Молот», в доме которого случился пожар. Об этом на своей странице сообщила директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова. По ее словам, указанный фонд оплатил семье покупку строительных материалов для ремонта, а фонд помощи «Добровольцы Донбасса» — оплатил ремонтные работы.

«Помните, я рассказывала про семью добровольца из „Молота“, у которой случился сильный пожар, и нужно было помочь с ремонтом? Миссию выполнили! Дом отремонтировали, семья заехала!», — написала Ермакова. Часть собранных средств погорельцы «попросили придержать до переезда», добавила Ермакова. Эти деньги могут понадобиться семье на «непредвиденные траты».

Пожар в доме добровольца, проживающего в Соликамске, произошел в августе прошлого года. Огонь полностью уничтожил веранду и кровлю дома, частично выгорел коридор. URA.RU рассказывало, что жители Пермского края регулярно оказывают помощь танковому батальону «Молот». Бойцам ранее отправили носилки, тепловизоры, печи, лазерный прицел.

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Пермяки собрали деньги для семьи добровольца из танкового батальона «Молот», в доме которого случился пожар. Об этом на своей странице сообщила директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова. По ее словам, указанный фонд оплатил семье покупку строительных материалов для ремонта, а фонд помощи «Добровольцы Донбасса» — оплатил ремонтные работы. «Помните, я рассказывала про семью добровольца из „Молота“, у которой случился сильный пожар, и нужно было помочь с ремонтом? Миссию выполнили! Дом отремонтировали, семья заехала!», — написала Ермакова. Часть собранных средств погорельцы «попросили придержать до переезда», добавила Ермакова. Эти деньги могут понадобиться семье на «непредвиденные траты». Пожар в доме добровольца, проживающего в Соликамске, произошел в августе прошлого года. Огонь полностью уничтожил веранду и кровлю дома, частично выгорел коридор. URA.RU рассказывало, что жители Пермского края регулярно оказывают помощь танковому батальону «Молот». Бойцам ранее отправили носилки, тепловизоры, печи, лазерный прицел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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