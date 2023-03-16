Пермяк из танкового батальона «Молот» обратился к землякам

Бойцы «Молота» получили посылки с родины Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский военнослужащий, принимающий участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» поблагодарил земляков за оказанную помощь. Видео с бойцом записали пермяки, которые на днях доставили груз на передовую. Оно опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Уважаемые жители Пермского края, всем, кто помогает танковому батальону Молот» материально, передает посылки, огромное спасибо от личного состава и танкового батальона «Молот». Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий. Батальон «Молот» был сформирован в 2022 году.

Жители Прикамья, общественные и коммерческие организации, а также власти активно помогают военнослужащим, которые служат в составе «Молота». Ранее бойцам были переданы печи, лазерный прицел, а к Новому году — подарки.