16 марта 2023

Пермяк из танкового батальона «Молот» обратился к землякам

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, шеврон пермский край
Бойцы «Молота» получили посылки с родины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский военнослужащий, принимающий участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» поблагодарил земляков за оказанную помощь. Видео с бойцом записали пермяки, которые на днях доставили груз на передовую. Оно опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Уважаемые жители Пермского края, всем, кто помогает танковому батальону Молот» материально, передает посылки, огромное спасибо от личного состава и танкового батальона «Молот». Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий. Батальон «Молот» был сформирован в 2022 году.

Жители Прикамья, общественные и коммерческие организации, а также власти активно помогают военнослужащим, которые служат в составе «Молота». Ранее бойцам были переданы печи, лазерный прицел, а к Новому году — подарки.

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Пермский военнослужащий, принимающий участие в спецоперации в составе танкового батальона «Молот» поблагодарил земляков за оказанную помощь. Видео с бойцом записали пермяки, которые на днях доставили груз на передовую. Оно опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». «Уважаемые жители Пермского края, всем, кто помогает танковому батальону Молот» материально, передает посылки, огромное спасибо от личного состава и танкового батальона «Молот». Победа будет за нами!» — сказал военнослужащий. Батальон «Молот» был сформирован в 2022 году. Жители Прикамья, общественные и коммерческие организации, а также власти активно помогают военнослужащим, которые служат в составе «Молота». Ранее бойцам были переданы печи, лазерный прицел, а к Новому году — подарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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