23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Нижневартовске волонтеры ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала 23 апреля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры ищут 12-летнюю Веронику Воронину. Девочка ушла из дома днем 23 апреля, сообщили они.

«Помогите установить местонахождение ребенка Ворониной Вероники, 2011 г. р. 23.04.2023 года, около 16:30 ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 13/2, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Рост девочки 160-165 сантиметров. У нее среднее телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Ребенок был одет в джинсы и куртку черного цвета, белую кепку, светло-коричневые ботинки. У девочки сколот передний верхний зуб.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77. Волонтеры отправились на поиски после полуночи 24 апреля.

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В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры ищут 12-летнюю Веронику Воронину. Девочка ушла из дома днем 23 апреля, сообщили они. «Помогите установить местонахождение ребенка Ворониной Вероники, 2011 г. р. 23.04.2023 года, около 16:30 ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 13/2, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Рост девочки 160-165 сантиметров. У нее среднее телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Ребенок был одет в джинсы и куртку черного цвета, белую кепку, светло-коричневые ботинки. У девочки сколот передний верхний зуб. Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77. Волонтеры отправились на поиски после полуночи 24 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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