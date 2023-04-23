В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры ищут 12-летнюю Веронику Воронину. Девочка ушла из дома днем 23 апреля, сообщили они.
«Помогите установить местонахождение ребенка Ворониной Вероники, 2011 г. р. 23.04.2023 года, около 16:30 ушла из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 13/2, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
Рост девочки 160-165 сантиметров. У нее среднее телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Ребенок был одет в джинсы и куртку черного цвета, белую кепку, светло-коричневые ботинки. У девочки сколот передний верхний зуб.
Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77. Волонтеры отправились на поиски после полуночи 24 апреля.
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