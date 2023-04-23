Четыре вуза ХМАО опустились в рейтинге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Высшие учебные заведения ХМАО опустились в рейтинге лучших российских вузов в 2023 году. Потеря позиций коснулась четырех университетов, сообщили URA.RU в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«В рейтинг вошли четыре вуза ХМАО: Сургутский государственный университет, 37 место, годом ранее 35; Югорский государственный университет, 83 место, ранее 14; Нижневартовский государственный университет, 264 место, ранее 84, и Сургутский государственный педагогический университет 406 место, ранее 372», — уточнили в hh.ru. В рейтинг вошли вузы, выпускающие востребованных на рынке труда специалистов.

В топ-3 вошли московские университеты: Высшая школа экономики, РАНХиГС и «Синергия». Для расчета данных аналитики использовали данные из резюме. В рейтинг вошли вузы, по которым есть информация не менее чем о 100 выпускниках. Учитывались данные популярности учебного заведения в регионе, востребованность у работодателей, уровень ожидаемых зарплат, опыт работы, текущее трудоустройство.

Ранее URA.RU рассказывало, что Югорский государственный университет (ЮГУ), Сургутский государственный университет (СурГУ) и Нижневартовский государственный университет (НВГУ) попали в топ 100 лучших вузов России. ЮГУ занял 14 строчку, на 35 расположился СурГУ, а 84 занял НВГУ.

Вузы ХМАО — позиции в рейтинге в 2023 и 2022 годах Скрин hh.ru