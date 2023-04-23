Пермяков зовут работать на объекте «Роснефти» за зарплату от 120 тысяч

24 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Работать предстоит на строительстве нефтегазопровода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве нефтегазопровода на Тагульском месторождении, которое разрабатывает компания «Роснефть». Сроки вахты — от 30 до 60 дней, уровень заработной платы — от 120 тысяч. Эту информацию разместила на популярном сайте бесплатных объявлений фирма «Премиум Строй». «Компания „Премиум Строй“ является генеральным подрядчиком ПАО НК „Роснефть“, занимается погружением и забивкой свай под стройку нефтегазопровода на Тагульском месторождении Красноярского края. Приглашает на работу монтажников-литейщиков и водителей из Пермского края. Вахта — от 30 до 60 смен, зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описаниях вакансий. Уточняется, что у кандидатов не должно быть медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. Монтажники обязаны иметь допуск для работы на высоте и квалификационное удостоверение. Водителям желательно обладать навыками зимнего и экстремального вождения. Вахтовикам оплатят дорогу до места работы и обратно. Проживать они будут в вагон-городке, где есть бесплатные столовая и баня. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области, где необходимо трудиться на стройке АЭС. За вахту в 90 смен сотрудникам с опытом обещают заплатить 600 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве нефтегазопровода на Тагульском месторождении, которое разрабатывает компания «Роснефть». Сроки вахты — от 30 до 60 дней, уровень заработной платы — от 120 тысяч. Эту информацию разместила на популярном сайте бесплатных объявлений фирма «Премиум Строй». «Компания „Премиум Строй“ является генеральным подрядчиком ПАО НК „Роснефть“, занимается погружением и забивкой свай под стройку нефтегазопровода на Тагульском месторождении Красноярского края. Приглашает на работу монтажников-литейщиков и водителей из Пермского края. Вахта — от 30 до 60 смен, зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описаниях вакансий. Уточняется, что у кандидатов не должно быть медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. Монтажники обязаны иметь допуск для работы на высоте и квалификационное удостоверение. Водителям желательно обладать навыками зимнего и экстремального вождения. Вахтовикам оплатят дорогу до места работы и обратно. Проживать они будут в вагон-городке, где есть бесплатные столовая и баня. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области, где необходимо трудиться на стройке АЭС. За вахту в 90 смен сотрудникам с опытом обещают заплатить 600 тысяч рублей.