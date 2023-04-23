23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пермяков зовут работать на объекте «Роснефти» за зарплату от 120 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Работать предстоит на строительстве нефтегазопровода Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве нефтегазопровода на Тагульском месторождении, которое разрабатывает компания «Роснефть». Сроки вахты — от 30 до 60 дней, уровень заработной платы — от 120 тысяч. Эту информацию разместила на популярном сайте бесплатных объявлений фирма «Премиум Строй».

«Компания „Премиум Строй“ является генеральным подрядчиком ПАО НК „Роснефть“, занимается погружением и забивкой свай под стройку нефтегазопровода на Тагульском месторождении Красноярского края. Приглашает на работу монтажников-литейщиков и водителей из Пермского края. Вахта — от 30 до 60 смен, зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описаниях вакансий.

Уточняется, что у кандидатов не должно быть медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. Монтажники обязаны иметь допуск для работы на высоте и квалификационное удостоверение. Водителям желательно обладать навыками зимнего и экстремального вождения. Вахтовикам оплатят дорогу до места работы и обратно. Проживать они будут в вагон-городке, где есть бесплатные столовая и баня.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области, где необходимо трудиться на стройке АЭС. За вахту в 90 смен сотрудникам с опытом обещают заплатить 600 тысяч рублей.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом на строительстве нефтегазопровода на Тагульском месторождении, которое разрабатывает компания «Роснефть». Сроки вахты — от 30 до 60 дней, уровень заработной платы — от 120 тысяч. Эту информацию разместила на популярном сайте бесплатных объявлений фирма «Премиум Строй». «Компания „Премиум Строй“ является генеральным подрядчиком ПАО НК „Роснефть“, занимается погружением и забивкой свай под стройку нефтегазопровода на Тагульском месторождении Красноярского края. Приглашает на работу монтажников-литейщиков и водителей из Пермского края. Вахта — от 30 до 60 смен, зарплата — от 120 тысяч рублей», — сообщается в описаниях вакансий. Уточняется, что у кандидатов не должно быть медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. Монтажники обязаны иметь допуск для работы на высоте и квалификационное удостоверение. Водителям желательно обладать навыками зимнего и экстремального вождения. Вахтовикам оплатят дорогу до места работы и обратно. Проживать они будут в вагон-городке, где есть бесплатные столовая и баня. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Томской области, где необходимо трудиться на стройке АЭС. За вахту в 90 смен сотрудникам с опытом обещают заплатить 600 тысяч рублей.
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