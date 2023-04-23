Пермяк, который заживо сжег сожительницу, заплатит 2,7 млн ее родственникам

Судебные приставы Соликамска (Пермский край) взыскали с заключенного, которого осудили за сожжение местной жительницы, 2,7 млн рублей. Компенсацию выплатят в пользу родственников убитой, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края.
«Судебные приставы г. Соликамска Пермского края взыскали компенсацию морального вреда с осужденного, который заживо сжег свою сожительницу», — говорится на сайте. Всю сумму удалось взыскать с банковских счетов подсудимого, на которые был наложен арест.
Неоднократно судимый пермяк в октябре 2021 года облил бензином и керосином свою сожительницу и поджег. Потерпевшая получила ожоги всего тела и позже скончалась в больнице. Убийца был приговорен к девяти годам лишения в колонии строгого режима. У погибшей осталась дочь.
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