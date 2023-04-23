23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пермяк, который заживо сжег сожительницу, заплатит 2,7 млн ее родственникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Всю сумму взыскали с банковских счетов убийцы Фото:

Судебные приставы Соликамска (Пермский край) взыскали с заключенного, которого осудили за сожжение местной жительницы, 2,7 млн рублей. Компенсацию выплатят в пользу родственников убитой, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края.

«Судебные приставы г. Соликамска Пермского края взыскали компенсацию морального вреда с осужденного, который заживо сжег свою сожительницу», — говорится на сайте. Всю сумму удалось взыскать с банковских счетов подсудимого, на которые был наложен арест.

Неоднократно судимый пермяк в октябре 2021 года облил бензином и керосином свою сожительницу и поджег. Потерпевшая получила ожоги всего тела и позже скончалась в больнице. Убийца был приговорен к девяти годам лишения в колонии строгого режима. У погибшей осталась дочь.

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Судебные приставы Соликамска (Пермский край) взыскали с заключенного, которого осудили за сожжение местной жительницы, 2,7 млн рублей. Компенсацию выплатят в пользу родственников убитой, сообщается на сайте судебных приставов Пермского края. «Судебные приставы г. Соликамска Пермского края взыскали компенсацию морального вреда с осужденного, который заживо сжег свою сожительницу», — говорится на сайте. Всю сумму удалось взыскать с банковских счетов подсудимого, на которые был наложен арест. Неоднократно судимый пермяк в октябре 2021 года облил бензином и керосином свою сожительницу и поджег. Потерпевшая получила ожоги всего тела и позже скончалась в больнице. Убийца был приговорен к девяти годам лишения в колонии строгого режима. У погибшей осталась дочь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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