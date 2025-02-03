Задержаны подозреваемые в убийстве пермяка, найденного в сугробе в Зюкайке

Правоохранители задержали двух молодых людей, которые подозреваются в убийстве 35-летнего жителя Зюкайки. По предварительным данным между ними произошла ссора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«По предварительным данным двое молодых людей 19 и 23 лет находились вблизи дома убитого. Между ними и жертвой произошла ссора, в ходе которой молодые парни до смерти забили 35-летнего мужчину. Сейчас они задержаны», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в ближайшее время следователи подготовят ходатайство о заключении обоих подозреваемых под стражу. Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Тело забитого до смерти пермяка в Зюкайке было обнаружено утром 3 февраля. Он лежал мертвый в сугробе в одних шортах, рядом были его тапочки. Местные жители отзываются о погибшем, как о добром и порядочном семьянине.
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