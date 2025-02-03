В Пермском крае чиновники объяснили, почему дороги в глубинку подолгу нерасчищены от снега

В Добрянском округе Пермского края чиновники признали проблему своевременной расчистки дорог от снега в деревни. Это связано с тем, что снегоуборочная техника периодически ломается, а водители, которые на ней работают, нуждаются в отдыхе. Такое пояснение дали сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» администрации округа.
«Учитывая, что протяженность участка дороги от Добрянки до Нижнего Луха (с заездом в поселок Бор-Ленва) составляет более 60 км, выполнить работу быстро и в установленные сроки довольно проблематично. Водители-механизаторы — тоже люди, они не могут управлять крупногабаритной дорожной техникой без отдыха и перерывов, поэтому работы по снегоочистке могут занимать два рабочих дня. Иногда случается поломка техники, которую приходится ремонтировать или производить замену на другую технику. Это также может повлиять на сроки работ», — приводит портал «Камские зори» ответ сотрудников учреждения.
Ранее жители шести населенных пунктов в Добрянском округе обратились к главе Следкома Александру Бастрыкину. Они рассказали, что не могут добраться до окружного центра из-за нерасчищенных от снега и наледи сельских дорог. Глава ведомства потребовал от пермских коллег разораться в ситуации с транспортной доступностью.
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