В Пермском крае за изнасилование и убийство девочки будут судить подростка

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Подросток ранее признал вину
Подросток ранее признал вину Фото:

В Пермском крае завершено расследование изнасилования и убийства 14-летней девочки. На скамье подсудимых в скором времени окажется 17-летний молодой человек, сообщили в Следственном управлении СКР.

«15 июля 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу водоема, расположенного в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 14-летней знакомой. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый утопил девочку в водоеме», — сообщает ведомство в Telegram.

Как рассказывало URA.RU в июле, на момент совершения преступления обвиняемому было 16 лет. После задержания он полностью признал свою вину. С жертвой он ранее учился в одной школе. 

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В Пермском крае завершено расследование изнасилования и убийства 14-летней девочки. На скамье подсудимых в скором времени окажется 17-летний молодой человек, сообщили в Следственном управлении СКР. «15 июля 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу водоема, расположенного в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 14-летней знакомой. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый утопил девочку в водоеме», — сообщает ведомство в Telegram. Как рассказывало URA.RU в июле, на момент совершения преступления обвиняемому было 16 лет. После задержания он полностью признал свою вину. С жертвой он ранее учился в одной школе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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