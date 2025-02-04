В Пермском крае за изнасилование и убийство девочки будут судить подростка

В Пермском крае завершено расследование изнасилования и убийства 14-летней девочки. На скамье подсудимых в скором времени окажется 17-летний молодой человек, сообщили в Следственном управлении СКР.
«15 июля 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу водоема, расположенного в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 14-летней знакомой. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый утопил девочку в водоеме», — сообщает ведомство в Telegram.
Как рассказывало URA.RU в июле, на момент совершения преступления обвиняемому было 16 лет. После задержания он полностью признал свою вину. С жертвой он ранее учился в одной школе.
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