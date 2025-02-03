У прокурора Краснокамска нашли коррупцию и заставили платить за квартиру, в которой нельзя жить

Прокуратура Пермского края вынесла представление о неполном служебном соответствии руководителю надзорного ведомства Краснокамска Михаилу Третьякову. Эта информация содержится в ответе краевой прокуратуры на жалобу мэра Краснокамска Игоря Быкариза, в которой он заявил о нарушении Третьяковым антикоррупционного законодательства. Документ есть в распоряжении URA.RU. В нем же указывается также, что от государства Третьяков получил непригодную для проживания квартиру, за которую пять лет платил «коммуналку».
«В апреле 2024 года была проведена комплексная проверка прокуратуры г. Краснокамска, по результатам которой Третьяков М.В. был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», — говорится в документе. Основанием стало избрание супруги Михаила Третьякова Надежды Третьяковой депутатом гордумы Краснокамска в сентябре 2023 года. Третьяков не предпринял никаких мер, чтобы заранее предупредить о возможном конфликте интересов.
Жалобу в краевую прокуратуру мэр Краснокамска Быкариз отправил в декабре. Именно на нее отвечает надзорное ведомство, указывая на конфликт интересов. Основное нарушение, на которое указывает Быкариз, заключалось в том, что семья Третьякова пять лет одновременно пользовалась двумя служебными квартирами. Одну из них администрация дала жене Третьякова как сотруднице мэрии в 2015 году, а вторую прокуратура выдала самому Третьякову в 2016 году. И в этом моменте отдел кадров надзорного ведомства Прикамья нарушений не видит.
Прокуратура в ответ на жалобу Быкариза поясняет следующее. Действительно, 8 июня 2016 года семье Третьякова служебную двухкомнатную квартиру по ул. Калинина, 6. Но находилась она «в непригодном для проживания состоянии». В ответе прокуратуры отмечается: «требовалась замена полов, сантехники, кухонной плиты, труб систем холодного и горячего водоснабжения, окон и т.д.».
«С инициативой предоставления такого жилья выступила прокуратура края, поскольку необходимо было закрепить квартиру за кем-либо из работников городской прокуратуры, с передачей получателю жилья обязательств по оплате коммунальных платежей», — говорится в ответе прокуратуры. Потом надзорное ведомство составило смету на ремонт, но так и не нашло денег в бюджете на воплощение этих планов. Прокуратура подчеркивает, что семья Третьякова в квартире не жила, а только оплачивала коммунальные услуги. Поэтому «нарушений, связанных с одновременным предоставлением жене Третьякова М.В. служебной квартиры от администрации Краснокамска не усматривается».
Ранее URA.RU сообщало о конфликте между прокурором Краснокамска Третьяковым и мэром Быкаризом. Агентство направило запрос в прокуратуру Пермского края, на момент публикации ответ не был получен.
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