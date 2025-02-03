Появилась версия загадочного убийства пермяка, труп которого обнаружен полуголым

Убитый житель пермского поселка Зюкайка вышел ночью из дома, чтобы сделать замечание шумной компании. Такую версию обсуждают местные жители в сообществе «Подслушано Верещагино» в соцсети «ВКонтакте».
«Ходят слухи, что мужчина из Зюкайки лишь вышел сделать замечание группе парней, которые громко слушали музыку на улице в ночное время. Те неадекваты, видимо, и напали на него и избили до смерти. Это ужасно, что творится в нынешнее время, особенно в маленьких поселках», — написал автор поста.
В комментариях пользователи соцсети подтвердили эту версию, а в другом сообществе отозвались о погибшем положительно. «Это замечательный, добрейший молодой человек! Знаю эту семью много лет», — написала Светлана Яковлева в ответ на предположение, что погибший сам был виноват. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
Тело погибшего мужчины обнаружила ранним утром 3 февраля пекарь, которая шла на работу. Она увидела тело погибшего, лежащего в сугробе в одних шортах, тапочки стояли поодаль. На теле пермяка была кровь, а вокруг следы борьбы. По факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!