Миасское предприятие отправило партию грузовиков «Урал» в Азербайджан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) отгрузил в Азербайджан партию грузовиков на базе шасси «Урал». Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника будет перевозить грузы по разным видам дорог и различной местности.

«Завод изготовил и отгрузил партию из десяти единиц бортовых автомобилей на базе шасси „Урал-4320“ для Азербайджана. Спецтехника предназначена для перевозки различных грузов по всем видам дорог и местности», — отметили URA.RU на предприятии.

Бортовая платформа является сборно-разборной с откидными ступенями. С установкой разработанного на заводе надрамника грузовики подготовили для монтажа кранов-манипуляторов. Их, в случае необходимости, заказчик установит своими силами.

Мощность двигателя у машин составила 310 лошадиных сил. Механическая коробка передач имеет девять ступеней. У тормозной системы используется пневматический привод, а рабочий объем двигателя составляет 6,65 литра. Шасси грузовиков является длиннообразным, техника полноприводная с колесной формулой шесть на шесть.

Отправленные за рубеж грузовики базируются на шасси «Урал» Фото: пресс-служба завода «ГИРД»

Установленный надрамник позволит заказчику самостоятельно смонтировать на автомобиле кран-манипулятор Фото: пресс-служба завода «ГИРД»