Миасский завод отгрузил в Азербайджан партию грузовиков. Фото

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Сборочный конвейер на автозаводе УралАЗ. Группа ГАЗ. ОАО Автомобильный завод Урал. Миасс Челябинской области, уралаз, автопром, сборочный конвейер, группа газ
Миасское предприятие отправило партию грузовиков «Урал» в Азербайджан Фото:

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) отгрузил в Азербайджан партию грузовиков на базе шасси «Урал». Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника будет перевозить грузы по разным видам дорог и различной местности.

«Завод изготовил и отгрузил партию из десяти единиц бортовых автомобилей на базе шасси „Урал-4320“ для Азербайджана. Спецтехника предназначена для перевозки различных грузов по всем видам дорог и местности», — отметили URA.RU на предприятии.

Бортовая платформа является сборно-разборной с откидными ступенями. С установкой разработанного на заводе надрамника грузовики подготовили для монтажа кранов-манипуляторов. Их, в случае необходимости, заказчик установит своими силами.

Мощность двигателя у машин составила 310 лошадиных сил. Механическая коробка передач имеет девять ступеней. У тормозной системы используется пневматический привод, а рабочий объем двигателя составляет 6,65 литра. Шасси грузовиков является длиннообразным, техника полноприводная с колесной формулой шесть на шесть.

Отправленные за рубеж грузовики базируются на шасси «Урал»
Отправленные за рубеж грузовики базируются на шасси «Урал»
Фото:
Установленный надрамник позволит заказчику самостоятельно смонтировать на автомобиле кран-манипулятор
Установленный надрамник позволит заказчику самостоятельно смонтировать на автомобиле кран-манипулятор
Фото:
Автомобиль имеет механическую коробку передач с девятью ступенями
Автомобиль имеет механическую коробку передач с девятью ступенями
Фото:

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Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) отгрузил в Азербайджан партию грузовиков на базе шасси «Урал». Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника будет перевозить грузы по разным видам дорог и различной местности. «Завод изготовил и отгрузил партию из десяти единиц бортовых автомобилей на базе шасси „Урал-4320“ для Азербайджана. Спецтехника предназначена для перевозки различных грузов по всем видам дорог и местности», — отметили URA.RU на предприятии. Бортовая платформа является сборно-разборной с откидными ступенями. С установкой разработанного на заводе надрамника грузовики подготовили для монтажа кранов-манипуляторов. Их, в случае необходимости, заказчик установит своими силами. Мощность двигателя у машин составила 310 лошадиных сил. Механическая коробка передач имеет девять ступеней. У тормозной системы используется пневматический привод, а рабочий объем двигателя составляет 6,65 литра. Шасси грузовиков является длиннообразным, техника полноприводная с колесной формулой шесть на шесть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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