Задержанный ФСБ экс-чиновник из Златоуста стал сотрудничать со следствием

Антон Нагаев признал вину в многомилионном хищении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанный ФСБ экс-замдиректора МБУ «Благоустройство» в Златоусте (Челябинская область) Антон Нагаев, обвиняемый в нескольких эпизодах многомиллионного мошенничества, признал вину и стал сотрудничать со следствием. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«По одному из эпизодов мошеннического хищения средств на сумму полтора миллиона рублей Нагаев признался. По второму, где сумма уже идет почти о восьми миллионах рублей — признал вину частично», — рассказал источник.

По данным URA.RU, задержанный вместе с Нагаевым замначальника управления ЖКХ мэрии Златоуста Владимир Горбунов, своей вины не признает. Уголовное дело в отношении бывших чиновников направлено в суд для рассмотрения.

В пресс-службе мэрии Златоуста URA.RU сообщили, что Горбунов является действующим сотрудником, как это требует трудовой кодекс РФ. Если его вина будет доказана, он будет уволен. Нагаев же уже на момент задержания не входил в состав сотрудников администрации.

Нагаева и Горбунова задержали сотрудники УФСБ по региону в марте 2022 года. Им предъявили обвинения в крупном мошенничестве. Задержанию предшествовали проверки, которые прошли в мэрии Златоуста. По версии следствия, Нагаев и Горбунов присвоили себе более 5 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.