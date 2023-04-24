24 апреля 2023

В Челябинске водитель столкнулся с мотоциклистом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, перчатка
Байкеру оказали первую медицинскую помощь Фото:

В Челябинске утром 25 апреля на улице Дарвина водитель столкнулся с мотоциклистом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель автомобиля.

«Водитель „Лада Приора“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу движущемуся прямо мотоциклу Yamaha. В результате произошло столкновение», — сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

Там отметили, что водитель легковушки не пострадал. Мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь.

Виновник аварии — водитель легковушки
Виновник аварии — водитель легковушки
Фото:
Передняя часть автомобиля разбита. Сам водитель не пострадал
Передняя часть автомобиля разбита. Сам водитель не пострадал
Фото:

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В Челябинске утром 25 апреля на улице Дарвина водитель столкнулся с мотоциклистом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель автомобиля. «Водитель „Лада Приора“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу движущемуся прямо мотоциклу Yamaha. В результате произошло столкновение», — сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска. Там отметили, что водитель легковушки не пострадал. Мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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