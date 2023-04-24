Байкеру оказали первую медицинскую помощь
В Челябинске утром 25 апреля на улице Дарвина водитель столкнулся с мотоциклистом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции, виновником аварии стал водитель автомобиля.
«Водитель „Лада Приора“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу движущемуся прямо мотоциклу Yamaha. В результате произошло столкновение», — сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска.
Там отметили, что водитель легковушки не пострадал. Мотоциклисту была оказана необходимая медицинская помощь.
Виновник аварии — водитель легковушки
Передняя часть автомобиля разбита. Сам водитель не пострадал
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