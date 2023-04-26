Замкомандира батальона ВСУ: российские военные бьются за Артемовск круглосуточно

26 апреля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут продвинуться к российским солдатам и на три метра, заявил замком украинского батальона Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты борются за Артемовск (Бахмут) и днем и ночью, истощая Вооруженные силы Украины (ВСУ). В этом признается заместитель командира украинского батальона. «Они [ВС РФ] не перестают атаковать ни днем, ни ночью, ни днем», — сказал заместитель командира батальона под прозвищем «Философ». Его цитирует украинское издание Kyiv Post. Он подчеркнул, что российские войска постепенно освобождают Артемовск. В то же время украинские силы не могут подступить к российским бойцам и на три метра, уточнил «Философ». По его словам, украинским силам не хватает боеприпасов. Активные бои между Россией и Украиной за город Артемовск проходят с августа 2022 года. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если Россия возьмет город, то она сможет продвинуться дальше. Поддержку российским войскам оказывает артиллерия, пишет RT. ВСУ пытаются отступить из Артемовска под видом гражданских, передает «Национальная служба новостей».

Российские солдаты борются за Артемовск (Бахмут) и днем и ночью, истощая Вооруженные силы Украины (ВСУ). В этом признается заместитель командира украинского батальона. «Они [ВС РФ] не перестают атаковать ни днем, ни ночью, ни днем», — сказал заместитель командира батальона под прозвищем «Философ». Его цитирует украинское издание Kyiv Post. Он подчеркнул, что российские войска постепенно освобождают Артемовск. В то же время украинские силы не могут подступить к российским бойцам и на три метра, уточнил «Философ». По его словам, украинским силам не хватает боеприпасов. Активные бои между Россией и Украиной за город Артемовск проходят с августа 2022 года. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если Россия возьмет город, то она сможет продвинуться дальше. Поддержку российским войскам оказывает артиллерия, пишет RT. ВСУ пытаются отступить из Артемовска под видом гражданских, передает «Национальная служба новостей».