К выборам мэра Миасса допустили трех кандидатов

28 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Председатель комиссии Мошаров озвучил результаты первого заседания по выборам мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конкурсная комиссия на первом заседании по выборам мэра Миасса Челябинской области 28 апреля допустила трех кандидатов. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров. «К выборам главы Миасса допущено три кандидата. Это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин», — уточнили Мошаров. Действующий мэр Миасса Григорий Тонких подал ушел в отставку 3 марта. Был объявлен конкурс по выборам главы. Заявление пожали Легенчук, Ковальчук, Булдыгин, а также начальник отдела соцпроектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова. 27 апреля Захарова сняла свою кандидатуру. Итоговое заседание комиссии по выборам состоится 11 мая. После этого собрание депутатов Миасса выберет главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. Дата сессии еще не назначена.

Конкурсная комиссия на первом заседании по выборам мэра Миасса Челябинской области 28 апреля допустила трех кандидатов. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии, вице-губернатор Станислав Мошаров. «К выборам главы Миасса допущено три кандидата. Это бизнесмен Виктор Легенчук, вице-губернатор региона Егор Ковальчук и глава управления имущественных отношений администрации города Николай Булдыгин», — уточнили Мошаров. Действующий мэр Миасса Григорий Тонких подал ушел в отставку 3 марта. Был объявлен конкурс по выборам главы. Заявление пожали Легенчук, Ковальчук, Булдыгин, а также начальник отдела соцпроектов завода «СпецАгрегат» Анастасия Захарова. 27 апреля Захарова сняла свою кандидатуру. Итоговое заседание комиссии по выборам состоится 11 мая. После этого собрание депутатов Миасса выберет главу из числа кандидатов, отобранных комиссией. Дата сессии еще не назначена.