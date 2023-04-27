27 апреля 2023

В Нижневартовске экс-чиновника, уволенного за отпуск в Таиланде в пандемию, прочат на пост вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Экс-директор департамента образования Нижневартовска может вернуться в мэрию после увольнения из-за поездки в Таиланд Фото:

В Нижневартовске бывшего директора департамента образования города Эдмонда Игошина, которого уволили за отпуск в Таиланде в разгар пандемии COVID-19, прочат на пост заместителя главы города по социальной политике. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии Нижневартовска.

«Игошин был директором департамента образования при прежнем мэре Тихонове и нарушил прямой приказ начальства и рекомендации Роспотребнадзора не покидать страну в самом начале коронавирусной истерии. После показательного увольнения он возглавил элитный лицей. Теперь его кандидатура рассматривается на замену ушедшей в отставку и провалившей работу соцблока Ирины Воликовской», — поделился инсайдер.

По данным информатора, окончательное согласование на должность пройдет летом, когда завершится учебный год. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос журналиста сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до Игошина не удалось, на момент публикации новости он не ответил на вопрос корреспондента агентства в мессенджере.

Ранее URA.RU писало об отставке вице-мэра Нижневартовска по соцполитике Воликовской после череды скандалов во вверенной ей отрасли. Сам Игошин называл свое увольнение справедливым.

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В Нижневартовске бывшего директора департамента образования города Эдмонда Игошина, которого уволили за отпуск в Таиланде в разгар пандемии COVID-19, прочат на пост заместителя главы города по социальной политике. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии Нижневартовска. «Игошин был директором департамента образования при прежнем мэре Тихонове и нарушил прямой приказ начальства и рекомендации Роспотребнадзора не покидать страну в самом начале коронавирусной истерии. После показательного увольнения он возглавил элитный лицей. Теперь его кандидатура рассматривается на замену ушедшей в отставку и провалившей работу соцблока Ирины Воликовской», — поделился инсайдер. По данным информатора, окончательное согласование на должность пройдет летом, когда завершится учебный год. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос журналиста сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до Игошина не удалось, на момент публикации новости он не ответил на вопрос корреспондента агентства в мессенджере. Ранее URA.RU писало об отставке вице-мэра Нижневартовска по соцполитике Воликовской после череды скандалов во вверенной ей отрасли. Сам Игошин называл свое увольнение справедливым.
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