В Нижневартовске экс-чиновника, уволенного за отпуск в Таиланде в пандемию, прочат на пост вице-мэра

В Нижневартовске бывшего директора департамента образования города Эдмонда Игошина, которого уволили за отпуск в Таиланде в разгар пандемии COVID-19, прочат на пост заместителя главы города по социальной политике. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к мэрии Нижневартовска.
«Игошин был директором департамента образования при прежнем мэре Тихонове и нарушил прямой приказ начальства и рекомендации Роспотребнадзора не покидать страну в самом начале коронавирусной истерии. После показательного увольнения он возглавил элитный лицей. Теперь его кандидатура рассматривается на замену ушедшей в отставку и провалившей работу соцблока Ирины Воликовской», — поделился инсайдер.
По данным информатора, окончательное согласование на должность пройдет летом, когда завершится учебный год. В пресс-службе мэрии Нижневартовска в ответ на запрос журналиста сообщили, что не располагают такой информацией. Дозвониться до Игошина не удалось, на момент публикации новости он не ответил на вопрос корреспондента агентства в мессенджере.
Ранее URA.RU писало об отставке вице-мэра Нижневартовска по соцполитике Воликовской после череды скандалов во вверенной ей отрасли. Сам Игошин называл свое увольнение справедливым.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.