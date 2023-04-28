Жительница блокадного Ленинграда скончалась в ХМАО. Фото

29 апреля 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Нине Киселевой было 85 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Советском (ХМАО) скончалась жительница блокадного Ленинграда и ветеран труда Нина Киселева. Об этом сообщил глава района Евгений Буренков. «Сегодня, 29 апреля, на 86-м году ушла из жизни Нина Дмитриевна Киселева. Несмотря на пережитые трудности и невзгоды военного лихолетья, голод блокадного Ленинграда, Нина Дмитриевна была замечательным, веселым, добрым человеком полным жизненного оптимизма. Педагог, ветеран труда РФ (1996), старожил г. Советский», — сообщается в telegram-канале мэра. Она была награждена несколькими знаками, в том числе «Житель блокадного Ленинграда», и медалями. Буренков выразил соболезнование близким ветерана. Нина Киселева была отмечена различными наградами Telegram-канал Евгения Буренкова

В Советском (ХМАО) скончалась жительница блокадного Ленинграда и ветеран труда Нина Киселева. Об этом сообщил глава района Евгений Буренков. «Сегодня, 29 апреля, на 86-м году ушла из жизни Нина Дмитриевна Киселева. Несмотря на пережитые трудности и невзгоды военного лихолетья, голод блокадного Ленинграда, Нина Дмитриевна была замечательным, веселым, добрым человеком полным жизненного оптимизма. Педагог, ветеран труда РФ (1996), старожил г. Советский», — сообщается в telegram-канале мэра. Она была награждена несколькими знаками, в том числе «Житель блокадного Ленинграда», и медалями. Буренков выразил соболезнование близким ветерана.