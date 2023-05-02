Депутаты Госдумы предложили выдавать деньги супругам за 20 лет брака

Нилов: ЛДПР готовит закон, по которому супруги получат 20 тысяч рублей за 20 лет брака

02 мая 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

За 20 лет брака супруги получат 20 тысяч рублей, согласно законопроекту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР приступили к разработке закона для супружеских пар. Согласно ему, за 20 лет брака супруги получат 20 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — заявил Ярослав Нилов, передает ТАСС. Депутат отметил, что в России надо поддерживать институт семьи. Этот законопроект Нилов предлагает рассмотреть в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Депутаты посвятили законопроект умершему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Нилов отметил, что первый брак Жириновского продлился несколько десятилетий. Ранее ЛДПР провела в компьютерной игре Minecraft первомайскую демонстрацию. Игроки могли увидеть памятник Жириновскому. Однако позже сервер рухнул из-за большого числа посетителей, передает RT. В январе член ЛДПР Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая корабль, чтобы назвать его в честь бывшего лидера ЛДПР.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР приступили к разработке закона для супружеских пар. Согласно ему, за 20 лет брака супруги получат 20 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тысяч рублей каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — заявил Ярослав Нилов, передает ТАСС. Депутат отметил, что в России надо поддерживать институт семьи. Этот законопроект Нилов предлагает рассмотреть в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Депутаты посвятили законопроект умершему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Нилов отметил, что первый брак Жириновского продлился несколько десятилетий. Ранее ЛДПР провела в компьютерной игре Minecraft первомайскую демонстрацию. Игроки могли увидеть памятник Жириновскому. Однако позже сервер рухнул из-за большого числа посетителей, передает RT. В январе член ЛДПР Сергей Каргинов предложил выкупить у Китая корабль, чтобы назвать его в честь бывшего лидера ЛДПР.