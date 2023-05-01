Театральная площадь будет перекрыта 4 мая для репетиции построения войск
В Челябинске 4 мая перекроют Театральную площадь из-за генеральной репетиции построения войск. Об этом на аппаратном совещании 2 мая рассказал замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.
«4 мая будет перекрыта Театральная площадь из-за генеральной репетиции построения войск челябинского гарнизона. Все праздничные мероприятия держим на особом контроле до и после 9 мая», — сообщил Авдеев.
Мэрия Челябинска отменила салют на 1 мая. Такая мера предпринята на основании рекомендаций областного оперативного штаба.
Театральную площадь перекроют для репетиции челябинского гарнизона
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