01 мая 2023

В Челябинске из-за репетиции ко Дню Победы перекроют Театральную площадь. Карта

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Празднование Дня Победы. Челябинск, офицер, парад победы, летчики
Театральная площадь будет перекрыта 4 мая для репетиции построения войск Фото:

В Челябинске 4 мая перекроют Театральную площадь из-за генеральной репетиции построения войск. Об этом на аппаратном совещании 2 мая рассказал замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

«4 мая будет перекрыта Театральная площадь из-за генеральной репетиции построения войск челябинского гарнизона. Все праздничные мероприятия держим на особом контроле до и после 9 мая», — сообщил Авдеев.

Мэрия Челябинска отменила салют на 1 мая. Такая мера предпринята на основании рекомендаций областного оперативного штаба.

Театральную площадь перекроют для репетиции челябинского гарнизона
Театральную площадь перекроют для репетиции челябинского гарнизона

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В Челябинске 4 мая перекроют Театральную площадь из-за генеральной репетиции построения войск. Об этом на аппаратном совещании 2 мая рассказал замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев. «4 мая будет перекрыта Театральная площадь из-за генеральной репетиции построения войск челябинского гарнизона. Все праздничные мероприятия держим на особом контроле до и после 9 мая», — сообщил Авдеев. Мэрия Челябинска отменила салют на 1 мая. Такая мера предпринята на основании рекомендаций областного оперативного штаба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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