Театральная площадь будет перекрыта 4 мая для репетиции построения войск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 4 мая перекроют Театральную площадь из-за генеральной репетиции построения войск. Об этом на аппаратном совещании 2 мая рассказал замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

«4 мая будет перекрыта Театральная площадь из-за генеральной репетиции построения войск челябинского гарнизона. Все праздничные мероприятия держим на особом контроле до и после 9 мая», — сообщил Авдеев.

Мэрия Челябинска отменила салют на 1 мая. Такая мера предпринята на основании рекомендаций областного оперативного штаба.