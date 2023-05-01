Мэр Челябинска отчитала МУП за ремонт дорог на месте аварийных работ

МУП «ПОВВ» получило от мэра персональное замечание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска получило от мэра Натальи Котовой замечание за плохой ремонт дорог на месте аварийных работ на сетях. Об этом градоначальник заявила 2 мая во время проведения аппаратного совещания.

«На некоторых участках, где МУП „ПОВВ“ проводило капремонт на сетях, есть жалобы на ямы и некачественный ремонт пешеходных дорожек. В частности, речь идет об улице Октябрьская в Тракторозаводском районе», — заявила Котова.

Мэр отметила, что скорее всего речь идет о работах, которые МУП «ПОВВ» проводило прошлой осенью. Она поручила МУП вернуться к этому вопросу и устранить выявленные недоработки.

Ранее аудиторы пришли с проверкой в челябинский МУП «ПОВВ». В ходе мероприятий ревизоры оценят обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения области.