01 мая 2023

Мэр Челябинска отчитала МУП за ремонт дорог на месте аварийных работ

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Осень. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
МУП «ПОВВ» получило от мэра персональное замечание Фото:

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска получило от мэра Натальи Котовой замечание за плохой ремонт дорог на месте аварийных работ на сетях. Об этом градоначальник заявила 2 мая во время проведения аппаратного совещания.

«На некоторых участках, где МУП „ПОВВ“ проводило капремонт на сетях, есть жалобы на ямы и некачественный ремонт пешеходных дорожек. В частности, речь идет об улице Октябрьская в Тракторозаводском районе», — заявила Котова.

Мэр отметила, что скорее всего речь идет о работах, которые МУП «ПОВВ» проводило прошлой осенью. Она поручила МУП вернуться к этому вопросу и устранить выявленные недоработки.

Ранее аудиторы пришли с проверкой в челябинский МУП «ПОВВ». В ходе мероприятий ревизоры оценят обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения области.

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МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска получило от мэра Натальи Котовой замечание за плохой ремонт дорог на месте аварийных работ на сетях. Об этом градоначальник заявила 2 мая во время проведения аппаратного совещания. «На некоторых участках, где МУП „ПОВВ“ проводило капремонт на сетях, есть жалобы на ямы и некачественный ремонт пешеходных дорожек. В частности, речь идет об улице Октябрьская в Тракторозаводском районе», — заявила Котова. Мэр отметила, что скорее всего речь идет о работах, которые МУП «ПОВВ» проводило прошлой осенью. Она поручила МУП вернуться к этому вопросу и устранить выявленные недоработки. Ранее аудиторы пришли с проверкой в челябинский МУП «ПОВВ». В ходе мероприятий ревизоры оценят обеспечение качества и безопасности питьевого водоснабжения населения области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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