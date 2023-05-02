В Екатеринбурге на набережной пруда откроют пивной поп-ап проект «Гилея»

В ассортименте «Гилеи» будетпиво, сидр и мед Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге на набережной возле Макаровского моста (на стороне Ельцин Центра) появится поп-ап проект «Гилея» от создателей баров «13,5» и «Глобус». Информация об этом появилась в социальных сетях нового заведения.

«„Гилея“ — место, где вы сможете насладиться свежим воздухом, приятной атмосферой и красивым видом на городской пруд и Макаровский мост. Вас ждут широкий ассортимент пива, сидра и меда, тщательно выбранные премиальные отрубы, которые мы приготовим для вас на огне», — сообщают представители гастропроекта. Открытие планируется в мае, однако точная дата пока не называется.

Ранее стало известно, что в «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл, в котором разместятся рынок, рестораны, фуд-корт, офисы и подземный двухуровневый паркинг. Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина, заведения которого уже успешно работают в «Исети» — Breadway и The Barbara.

Так будет выглядеть новая гастроплощадка на городской набережной Фото: социальная сеть «Гилея»