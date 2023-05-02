В Екатеринбурге придумали, как законно пить пиво на набережной. Фото

В Екатеринбурге на набережной пруда откроют пивной поп-ап проект «Гилея»
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Крафтовое пиво в пивном баре JAWS SPOT. Екатеринбург, разливное пиво, пивной бар, пивные краны
В ассортименте «Гилеи» будетпиво, сидр и мед Фото:

В Екатеринбурге на набережной возле Макаровского моста (на стороне Ельцин Центра) появится поп-ап проект «Гилея» от создателей баров «13,5» и «Глобус». Информация об этом появилась в социальных сетях нового заведения.

«„Гилея“ — место, где вы сможете насладиться свежим воздухом, приятной атмосферой и красивым видом на городской пруд и Макаровский мост. Вас ждут широкий ассортимент пива, сидра и меда, тщательно выбранные премиальные отрубы, которые мы приготовим для вас на огне», — сообщают представители гастропроекта. Открытие планируется в мае, однако точная дата пока не называется.

Ранее стало известно, что в «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл, в котором разместятся рынок, рестораны, фуд-корт, офисы и подземный двухуровневый паркинг. Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина, заведения которого уже успешно работают в «Исети» — Breadway и The Barbara.

Так будет выглядеть новая гастроплощадка на городской набережной
Так будет выглядеть новая гастроплощадка на городской набережной
Фото:
В таком виде площадка была две недели назад
В таком виде площадка была две недели назад
Фото:

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В Екатеринбурге на набережной возле Макаровского моста (на стороне Ельцин Центра) появится поп-ап проект «Гилея» от создателей баров «13,5» и «Глобус». Информация об этом появилась в социальных сетях нового заведения. «„Гилея“ — место, где вы сможете насладиться свежим воздухом, приятной атмосферой и красивым видом на городской пруд и Макаровский мост. Вас ждут широкий ассортимент пива, сидра и меда, тщательно выбранные премиальные отрубы, которые мы приготовим для вас на огне», — сообщают представители гастропроекта. Открытие планируется в мае, однако точная дата пока не называется. Ранее стало известно, что в «Екатеринбург-Сити» появится гастромолл, в котором разместятся рынок, рестораны, фуд-корт, офисы и подземный двухуровневый паркинг. Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина, заведения которого уже успешно работают в «Исети» — Breadway и The Barbara.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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