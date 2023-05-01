Минтарифов Пермского края покинула замминистра Ануфриева

Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, начальник управления топливно-энергетического комплекса Вера Ануфриева покидает свой пост. Официально ее последний рабочий день — 4 мая. Ее функции временно будет выполнять министр Мария Козлова, сообщили СМИ в ведомстве.
«В пресс-службе регионального минтарифов подтвердили уход с поста Веры Ануфриевой. Обязанности ушедшего чиновника временно будет исполнять сама министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Козлова возглавила министерство с 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля на пост замминистра тарифного регулирования был назначен экс-сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.