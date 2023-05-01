01 мая 2023

Минтарифов Пермского края покинула замминистра Ануфриева

© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло чиновницы пока свободно Фото:

Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, начальник управления топливно-энергетического комплекса Вера Ануфриева покидает свой пост. Официально ее последний рабочий день — 4 мая. Ее функции временно будет выполнять министр Мария Козлова, сообщили СМИ в ведомстве.

«В пресс-службе регионального минтарифов подтвердили уход с поста Веры Ануфриевой. Обязанности ушедшего чиновника временно будет исполнять сама министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Козлова возглавила министерство с 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля на пост замминистра тарифного регулирования был назначен экс-сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин.

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Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, начальник управления топливно-энергетического комплекса Вера Ануфриева покидает свой пост. Официально ее последний рабочий день — 4 мая. Ее функции временно будет выполнять министр Мария Козлова, сообщили СМИ в ведомстве. «В пресс-службе регионального минтарифов подтвердили уход с поста Веры Ануфриевой. Обязанности ушедшего чиновника временно будет исполнять сама министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Козлова возглавила министерство с 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля на пост замминистра тарифного регулирования был назначен экс-сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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