Минтарифов Пермского края покинула замминистра Ануфриева

02 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Кресло чиновницы пока свободно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, начальник управления топливно-энергетического комплекса Вера Ануфриева покидает свой пост. Официально ее последний рабочий день — 4 мая. Ее функции временно будет выполнять министр Мария Козлова, сообщили СМИ в ведомстве. «В пресс-службе регионального минтарифов подтвердили уход с поста Веры Ануфриевой. Обязанности ушедшего чиновника временно будет исполнять сама министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Козлова возглавила министерство с 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля на пост замминистра тарифного регулирования был назначен экс-сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин.

Заместитель министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, начальник управления топливно-энергетического комплекса Вера Ануфриева покидает свой пост. Официально ее последний рабочий день — 4 мая. Ее функции временно будет выполнять министр Мария Козлова, сообщили СМИ в ведомстве. «В пресс-службе регионального минтарифов подтвердили уход с поста Веры Ануфриевой. Обязанности ушедшего чиновника временно будет исполнять сама министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края Мария Козлова», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Козлова возглавила министерство с 1 ноября 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце апреля на пост замминистра тарифного регулирования был назначен экс-сотрудник «Пермэнерго» Сергей Россихин.