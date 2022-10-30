В пермском правительстве назначили нового министра

Мария Козлова приступит в выполнению обязанностей с 1 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство тарифного регулирования Пермского края с 1 ноября возглавит Мария Козлова. Сейчас она занимает должность первого заместителя министра ЖКХ и благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавит первый заместитель регионального министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Мария Козлова», — отметили в минтарифов. К обязанностям она приступит с 1 ноября. Обязанности Козловой в должности первого заместителя будут перераспределены между действующими замами, отметили в пресс-службе.

Назначение Марии Козловой готовилось с лета 2022 года. В августе ее кандидатуру согласовала ФАС России. В министерстве ЖКХ Козлова работает с 2020 года. С июня обязанности министра тарифного регулирования исполняет вице-премьер Андрей Кокорев. Вера Ануфриева, которая также в статусе и. о. занимала ранее эту должность (а фактически была заместителем), ушла в декретный отпуск.