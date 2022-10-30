30 октября 2022
29 октября 2022

В пермском правительстве назначили нового министра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Мария Козлова приступит в выполнению обязанностей с 1 ноября Фото:

Министерство тарифного регулирования Пермского края с 1 ноября возглавит Мария Козлова. Сейчас она занимает должность первого заместителя министра ЖКХ и благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавит первый заместитель регионального министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Мария Козлова», — отметили в минтарифов. К обязанностям она приступит с 1 ноября. Обязанности Козловой в должности первого заместителя будут перераспределены между действующими замами, отметили в пресс-службе.

Назначение Марии Козловой готовилось с лета 2022 года. В августе ее кандидатуру согласовала ФАС России. В министерстве ЖКХ Козлова работает с 2020 года. С июня обязанности министра тарифного регулирования исполняет вице-премьер Андрей Кокорев. Вера Ануфриева, которая также в статусе и. о. занимала ранее эту должность (а фактически была заместителем), ушла в декретный отпуск.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Министерство тарифного регулирования Пермского края с 1 ноября возглавит Мария Козлова. Сейчас она занимает должность первого заместителя министра ЖКХ и благоустройства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края возглавит первый заместитель регионального министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Мария Козлова», — отметили в минтарифов. К обязанностям она приступит с 1 ноября. Обязанности Козловой в должности первого заместителя будут перераспределены между действующими замами, отметили в пресс-службе. Назначение Марии Козловой готовилось с лета 2022 года. В августе ее кандидатуру согласовала ФАС России. В министерстве ЖКХ Козлова работает с 2020 года. С июня обязанности министра тарифного регулирования исполняет вице-премьер Андрей Кокорев. Вера Ануфриева, которая также в статусе и. о. занимала ранее эту должность (а фактически была заместителем), ушла в декретный отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...